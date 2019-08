Découvrez les coulisses des nouvelles loges VIP du stade Louis-II

Le projet #TheNextLevel de l’AS Monaco semble bien en place. Après l’annonce des grands changements d’infrastructures du club - modernisation du centre d’entraînement de la Turbie et la construction de nouvelles loges VIP au stade Louis-II -, ce que l’on attendait c’était de voir le résultat final.

Les loges VIP ont été inaugurées vendredi, lors du premier match de la saison de Ligue 1, opposant l’ASM à l’Olympique Lyonnais. On vous dévoile les détails de ces loges tant attendues.

18 box de 16m²

C’est une soirée spéciale pour Juli Ferre-Nadal et Félicien Laborde, respectivement directeur commercial et directeur des infrastructures du club. "On attend beaucoup de ces loges. On offre une très belle prestation, plusieurs clients ont déjà répondu présents mais c’est dur de vendre sur plan alors on a invité d’autres clients potentiels pour tester les loges", introduit Juli Ferre-Nadal.

Tout est fait pour séduire les VIP. Dix-huit loges de 16 m², avec des cloisons vitrées repliables, accessibles directement depuis le parking VIP ou par l’ascenseur privé de la rue piétonne. "Nous avons voulu jouer avec le climat de Monaco, ainsi, lorsque le temps le permet, les clients peuvent regarder le match de l’extérieur et l’hiver, les vitres pourront se fermer", explique Félicien Laborde. Un système écologique puisque le chauffage se coupe une fois les vitres ouvertes tout comme la climatisation qui se stoppe également, pour ne rien gaspiller.

Les loges peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes. Chaque siège dispose de sa propre tablette. "Nous voulions des loges résolument modernes et par conséquent, connectées", ajoute le directeur commercial. Ainsi, chaque tablette dispose de plusieurs options: le "live match", pour regarder de plus près la rencontre qui se déroule sous leurs yeux, la télévision avec des chaînes de sport de RMC à beIN en passant par Canal +.

Particularité de ces loges, une rubrique "Loges des légendes", où tout un historique a été créé, de 1960 à 2003, pour revivre les plus beaux moments du club et des légendes qui ont foulé la pelouse du Louis-II.

"Créer des places à valeur ajoutée"

Pour la construction de ces loges, il a fallu supprimer 1.000 places grand public. "Notre défi était de supprimer des sièges pour créer des places à valeur ajoutée. C’est la tendance qu’on souhaite prendre. Il faut avouer que le stade Louis-II n’est pas le plus rempli de la saison. Nous avons fait des études de marché et ces loges VIP étaient une réelle attente des clients", se défend Félicien Laborde, avant d’ajouter : "Notre but n’est pas de corréler résultat du match et du service mais on promet de faire passer une bonne soirée avec des prestations à la hauteur des attentes des clients. Le confort fait partie de l’expérience du match finalement".

On aurait bien demandé ce qu’en pensent les clients mais apparemment c’est impossible dans ces loges-là.

"S’inspirer de ce qui se fait ailleurs"

Pour ce projet impulsé par le gouvernement, il aura fallu un an de construction et des influences venues de toute l’Europe. "Nous sommes allés voir plusieurs stades en Angleterre et en Espagne pour s’inspirer de ce qui se fait ailleurs". Jusqu’aux États-Unis, "nous avons regardé comment fonctionner les loges aux États-Unis, on a vu que les gens bougeaient. C’est pour ça que nous avons créé des loges aussi bien extérieures qu’intérieures. Les spectateurs ne restent pas statiques, ils peuvent aussi bien voir le match dehors sur les sièges, qu’à l’intérieur assis sur le canapé", explique Félicien Laborde.

Le gouvernement s’est lui-même occupé de la mise en œuvre et de la mise en forme des loges, qu’il a financées. "Nous avons été livrés il y a une semaine, il reste quelques détails à peaufiner mais elles sont évidemment exploitables", confie le directeur des infrastructures.

Côte porte-monnaie, les loges centrales sont ouvertes à la location à la saison pour 85.000 euros (hors taxes) et les loges latérales à 70.000 euros (hors taxes). Cher payé au vu des résultats actuels de l’AS Monaco? Ce qui compte c’est l’expérience…