De nouveau mordants ! L’AS Monaco sous pression

Il était temps ! Depuis qu’ils couraient après… Hier soir face au Portel, les Sharks ont peut-être enfin décroché leur match référence. Pas tant en terme de réalisation technique, encore que la partie n’a pas été des plus déplaisantes. Surtout au niveau de l’investissement. De l’envie. De l’union pour ne faire qu’un.

Dos au mur, les Antibois ont semble-t-il compris l’urgence de la situation. Indispensable quand on ne compte que trois succès en dix-huit journées de championnat. Bien rentrés dans la partie, les joueurs d’Espinosa se sont montrés volontaires et incisifs pour faire déjouer des Portelois maladroits (10-0, 4e). Pas dans le coup, l’ESSM a tout juste réussi à limiter la casse et la bande à Tim Blue en a profité pour creuser un premier écart intéressant (19-10, QT1). Idéal pour se mettre dans le sens de la marche.

Solidaires

Mais avec...