De l'espace aux fonds des océans... 4 barrières mythiques déjà franchies par des hommes

Le Français est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, quoique ravitaillé tous les 10 jours par avion, le 14 mai 1986. Pendant 63 jours, il marche sept à douze heures dans le blizzard depuis l'extrême nord du Canada.

"Il faisait doux (-10°C), il neigeait et le soleil de face faisait une lumière mystérieuse. Je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai encore fait quelques pas et je me suis dit: ça y est, tu es au Pôle. J'ai même eu l'impression que le Pôle me parlait, me disait: "enfin, tu peux venir"", raconte-t-il à son arrivée.

Ce médecin, spécialiste de la nutrition et du sport, participe trois ans plus tard à une expédition internationale qui effectue la plus longue traversée en traîneaux à chiens de l'Antarctique en sept mois et 6.300 km.