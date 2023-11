Nouvelle épreuve du calendrier cycliste, la Classic Var va renouer avec le mont Faron à Toulon

Quatre ans. Les amateurs de cyclisme auront dû attendre quatre ans pour voir le peloton professionnel revenir au sommet du Faron. Le plus célèbre des monts toulonnais sera le juge de paix de la Classic Var, le vendredi 16 février 2024.

Cette course d’un jour vient désormais en ouverture du Tour des Alpes-Maritimes (17-18 février). Deux épreuves désormais distinctes, toujours organisées par le Groupe Nice-Matin, qui remplacent le Tour 06-83 (ex-Tour du haut Var) disputé sur trois jours jusqu’à l’année dernière.

Le départ de cette Classic Var, dont le parcours a été dévoilé ce mercredi, sera donné depuis Saint-Raphaël, pour... 183km. Les coureurs longeront le littoral via la forêt du Dom (Les Issambres, Sainte-Maxime, La Môle, Bormes, La Londe, Hyères, Carqueiranne, Le Pradet) puis remonteront la vallée du Gapeau avant de bifurquer vers Signes et le circuit du Castellet.

Les deux seules difficultés de la course interviendront dans le final, avec l’enchaînement col du Corps de Garde - Faron, au pied duquel il faudra être placé. Le mont toulonnais n’avait plus été franchi par le peloton depuis 2020, sur le Tour 06-83, et une victoire d’étape du Français Julien Bernard. Thibaut Pinot s’y était imposé l’année précédente.

Le calendrier du début de saison Le début de la saison de cyclisme dans l’Hexagone fera, encore une fois, la part belle au Sud-Est, avec le retour, notamment, du Tour de la Provence. Voici le programme, jusqu’à Paris-Nice.

28/01 : Grand Prix la Marseillaise

31/01 - 04/02 : Étoile de Bessèges

08/02 - 11/02 : Tour de la Provence

16/02 : Classic Var

17-18/02 : Tour des Alpes-Maritimes

24/02 : Ardèche Classic

25/02 : Drôme Classic

03/03 - 10/03 : Paris-Nice.