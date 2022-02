Coupe du monde de rugby 2023: les qualifications africaines se tiendront à Marseille et Aix-en-Provence début juillet

C’est du côté de Marseille (stade Pierre-Delort) et d’Aix-en-Provence (stade Maurice-David) que se déroulera la prochaine édition de la Rugby Africa Cup, du 1er au 10 juillet. Compétition qui rassemble les huit nations majeures du rugby africain, cette édition 2022 permettra au vainqueur d’obtenir son ticket pour le mondial 2023, qui se déroulera dans l’Hexagone.

Ce dernier intégrera alors la poule A, où figurent la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay, l’Italie mais également… la France! Le finaliste, quant à lui, devra disputer un "Tournoi final de qualification" en novembre 2022. Les quarts de finale, qui se disputeront le 1er et le 2 juillet opposeront: la Namibie au Burkina Fasso, le Zimbabwe à la Côte d’Ivoire, le Sénégal à l’Algérie et l’Ouganda au Kenya. Les demi-finales se tiendront le 6 juillet, et la finale le 10.