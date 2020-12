Camp de base Nord

Hôtellerie : Golden Tulip Euromed (4 étoiles)

à La Joliette

Installations sportives : stade Roger-Couderc, piscine Saint-Joseph

Camp de base Sud

Hôtellerie : Golden Tulip Villa Massalia (4 étoiles), près du parc Borély

Installations sportives : stade de Luminy, piscine René-Magnac

Marseille et son mythique stade Vélodrome. Toutes les grandes nations du rugby mondial connaissent la cité phocéenne pour y avoir évolué contre la France ou lors de la Coupe du monde 2007. Avec six matchs prévus en 2023, dont deux quarts de finale, et une expérience réussie avec les All Blacks en 2007, la ville a de fortes chances d’accueillir au moins une sélection. D’autant qu’elle ne présente pas une, mais deux candidatures!