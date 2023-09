Coupe Davis : Monaco et l'Equateur se séparent dos à dos au terme de la première journée

Face à l'Equateur, Lucas Catarina s'est imposé au terme d'un match marathon (6/3, 3/6, 7/5) ce vendredi pour ramener Monaco à égalité. Un peu plus tôt, Valentin Vacherot s'est lui incliné en 3h (3/6, 7/6, 7/6). Suite et fin de la rencontre ce samedi avec le double et les deux rencontres de simple.