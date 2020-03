Coronavirus: la course cycliste Paris-Nice maintenue

Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a tenu une conférence de presse à la suite d'une réunion sur le coronavirus.

Elle a proposé le maintien de la course cycliste Paris-Nice qui débutera ce dimanche 8 mars pour arriver à Nice le 15 mars.

La course au soleil aura donc bien lieu tout comme les classiques italiennes (Strade Bianche ou Milan-San Remo).

"Le maintien de cette épreuve est proposé, a-t-elle déclaré. Il s'agit effectivement d'une épreuve internationale mais les équipes sont, en majorité, testées. Il y a peu de public le long de la course. On a prévu un maximum de 3.000 personnes attendues à Nice. Et l'épreuve ne passe pas par des zones à risque en France. Les préfets et les maires restent libres d'appliquer des mesures plus strictes en fonction de l'évolution de la situation sur chaque territoire qui sera traversée par la course."