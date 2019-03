Les époux Grosso (Danielle et Lucien) ont remporté le concours de rami organisé récemment par l’Union bouliste carnolésienne. Le fief du président Maurice Imbert, au Banastron, a accueilli pour l’occasion 24 participants. La traditionnelle bouteille de limonade qui revient symboliquement à la dernière doublette a été gagnée par Christian Enrico et Sylvio Gallosti. C’est qu’ils sont taquins à l’UBC. Ce challenge interne de cartes a permis au club d’offrir également un savoureux repas aux adhérents grâce au savoir-faire des deux cuisiniers hors pair, Fernando et Patrick.

« Même Bill le chien était là, c’est notre mascotte », s’amusait Maurice Imbert, heureux d’avoir mené à bien cette animation récréative.