Comme à la maison

Monaco est certainement au niveau de l’ASVEL. » Rire jaune, Laurent Vila se plie au jeu des comparaisons. L’entraîneur palois ne pouvait pas sortir une autre réponse. Lui qui a vu, impuissant, ses joueurs subir la loi du Rocher. L’entame de match est la pièce à conviction. La Roca Team a livré un récital : 38 points marqués, 6 encaissés, 51 d’évaluation collective.

« On est entré avec beaucoup d’énergie, surtout défensivement, se satisfait Kim Tillie. Derrière, le jeu en attaque se simplifie et on devient altruiste. »

Le joueur de 31 ans a mis son équipe sur les bons rails avec trois tirs primés en quatre minutes. Et ses coéquipiers ont suivi le mouvement pour finir avec un 61 % de réussite longue distance (17/28). Alors que la moyenne sur la saison était de 35,4 %. « Quand tu en mets un ou deux, tu shootes les suivants avec moins de pression », explique l’intérieur.

Le +32 au bout de dix minutes est un matelas confortable mais parfois difficile à gérer. Surtout contre des Béarnais qui ont essuyé les sifflets d’un public mécontent. Touchés dans leur orgueil, ils ont réagi en remportant les deuxième et troisième quarts-temps. Ils ont même pu croire au miracle avec le coup de chaud du meneur Ronald Moore, auteur de neuf points consécutifs (54-71, 27e). « On ne pouvait pas continuer à shooter de cette manière, déclare un Sasa Obradovic lucide. Naturellement, on se relâche. »

Kim Tillie suit son coach.

« On s’est pris une soufflante à la mi-temps. Dans l’affolement, on a réalisé les mauvais choix. Le retour de Pau nous a fait un peu peur. » Finalement, grâce à un Norris Cole précieux (21 unités en 20 minutes) et une marque bien répartie, La Roca Team a éteint la révolte. Le 20-13 final a même rappelé sa mainmise totale.

« J’ai été surpris parce qu’on ne s’est pas beaucoup entraîné cette semaine mais on a quand même réalisé une très belle prestation. Je suis heureux mais je reste sur mes gardes par rapport au prochain match », assure le technicien serbe. Les adversaires de l’ASM le sont aussi.