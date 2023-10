La Monégasque Coline Caussin-Battaglia performe aux Mondiaux de Beach Rowing Sprint en Italie et vise les JO de 2028

Coline Caussin-Battaglia est une des fières représentantes de la Fédération monégasque en Beach Rowing Sprint. Une épreuve nouvelle qui séduit de par son format court, avec 50 mètres de sprint dans le sable tout d’abord, pour rejoindre la carcasse en mer avant de partir en aviron pour 250 m de slalom, puis 250 autres mètres tout droit, et finalement vite revenir sur la plage pour aller toucher le buzzer. Le tout en un contre un. Attrayant donc.

À Barletta en Italie, la pensionnaire de la Principauté a obtenu de très bons résultats lors des championnats du monde. Après la première course de qualification, elle fut classée seulement 15e. Le lendemain, pour la seconde, elle a tout simplement réalisé le meilleur temps, ce qui lui a permis de grimper à la 9e place au classement général. Ce qui lui a permis d’affronter une concurrente classée juste devant elle. Après ce beau parcours, elle n’a pas réussi à rivaliser, se faisant logiquement sortir en 8e de finale. Coline est apparue cependant satisfaite de faire un top 10 mondial sur 25 participantes: "Je peux dire que mes championnats sont réussis. Avec une pointe d’amertume, car je n’ai pas bien géré la direction. Ce n’était pas bon à ce niveau-là."

Rendez-vous en 2028

La licenciée de la Société Nautique de Monaco sait aussi que les infrastructures ne sont pas adéquates pour cette discipline: "On manque d’entraînement en Beach Rowing Sprint, faute d’installation, et c’est ce qu’il va falloir corriger à l’avenir." Le club est le premier d’aviron de mer, sans contestation possible. Mais la bascule est prévue de se faire au fil du temps. Puisque le Beach Rowing vient de passer discipline olympique pour les Jeux de 2028 de Los Angeles.

Un sacré tour de force de la fédération internationale, puisqu’il y avait 16 dossiers instruits, pour un seul choisi. Une très bonne nouvelle pour Coline, qui fait des JO de 2028 un rêve: "C’est clairement un objectif, j’ai envie d’aller aux Jeux Olympiques, et encore plus dans ma discipline favorite. En 2028, j’aurai 29 ans, c’est le bon âge. Je sais que je peux le faire, si j’ai des entraînements spécifiques, et des stages en plus."

La SNM prévoit de s’orienter naturellement à terme vers cette nouvelle épreuve olympique, ce qui peut aussi servir d’ouverture pour les jeunes monégasques. Roland Weill, vice-président du club en est conscient: "Maintenant, des jeunes viendront uniquement pour courir sur ce type de course. C’est une discipline complètement différente. Les formes d’entraînement vont changer. Tout comme la morphologie des rameurs, qui ressemblent plus à des sprinteurs. On aura d’un côté les spécialistes de beach et de l’autre ceux d’aviron traditionnel."

Quant à la question de comment faire pour les entraînements sur le Rocher, il répond: "On est en recherche de solution à ce niveau-là. La plage du Larvotto, cela semble compliqué. Mais on va trouver."

L’aviron monégasque dispose d’une nouvelle corde à son arc pour briller sur les scènes nationales et internationales.