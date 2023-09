Charles Leclerc s’offre un retour gagnant sur la piste du Marathon de karting Jules Bianchi au Castellet

Il l’avait promis via un court message diffusé cet été sur ses réseaux sociaux. En trois mots: "Je serai là".

Parole tenue! Ce dimanche, à mi-chemin entre les Grands Prix d’Italie et de Singapour, Charles Leclerc a bel et bien fait un crochet par le circuit Paul-Ricard, répondant ainsi à l’invitation de Philippe Bianchi qui relançait au Castellet le Marathon de karting grandeur nature (non pas 42,195km seul en petites foulées, mais 42 heures, 19 minutes, 50 secondes volant en main par équipe de 5 à 20 pilotes) jadis disputé sur la piste voisine de Brignoles.

L'idée a germé avec Charles Leclerc

"On avait organisé 7 éditions, jusqu’en 2009", rappelle le père du regretté Jules Bianchi. "L’idée de ce nouveau départ a germé lors d’une discussion avec Charles, justement. Il voulait voir l’épreuve renaître afin d’honorer la mémoire de Jules et d’aider l’association JB17. Voilà, il s’est débrouillé pour caser ce dimanche dans un emploi du temps surchargé. Il a même différé son départ pour Singapour."

Comme à l’époque, lorsque le petit "Charlot" partageait le volant avec Jules - son parrain sportif - et d’autres potes pilotes, le serviteur monégasque de la Scuderia Ferrari, arrivé au cœur de la nuit, s’est glissé direct dans le baquet du kart N°17 pour assurer un relais de 60 minutes (de 2h à 3h du matin, ce dimanche!). Puis il a remis le couvert peu avant le carillon de midi. Et il s’est éclipsé. Cap sur l’Asie du Sud-Est où sa majesté F1 redémarre vendredi prochain.

Sans surprise, l’équipe JB17 Forever de Charles et compagnie s’est adjugé la victoire. Là-haut, sur son nuage, nul doute que Jules a apprécié le clin d’œil...