Charles Leclerc deuxième sur la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1

Il avait dominé deux des trois séances d’essais libres. De quoi espérer légitimement étoffer sa collection de pole positions.

Mais devant des tribunes entièrement acquises à la cause du héros national "Super Max", Charles Leclerc n’est pas parvenu à enfoncer le clou, ce samedi après-midi.

Dans le money time de la Q3, le Monégasque a signé le 2e chrono, à seulement 0’’021 du temps de référence établi par Verstappen sous les vivats de la foule.

"Max a fait un super dernier tour", commente l’ambassadeur de la Principauté. "Le comportement de ma voiture s’est amélioré au fil des qualifications. Pas assez pour obtenir la pole, hélas. Toutefois, on est plus fort ici qu’à Spa-Francorchamps. Si je veux profiter pleinement de notre bon rythme de course, à moi de réussir la mise à feu."

Au volant de la seconde Ferrari, Carlos Sainz complète le top 3 en devançant la Mercedes de Lewis Hamilton.

Place maintenant à la course. Une autre histoire dont le top départ sera donné ce dimanche à 15h.