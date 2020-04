Charles Leclerc décroche sa première victoire virtuelle sur le circuit du Grand Prix d'Australie

Trois semaines après le faux départ rocambolesque de la saison 2020 en Australie, Melbourne a enfin vu des Formule 1 rouler des mécaniques. Pas en vrai, mais sur les écrans des F1 Esports Virtual Grand Prix Series, dont l’épisode 2 sillonnait le tracé de l’Albert Park, ce dimanche soir. L’occasion de retrouver six membres actuels du paddock, et notamment un « rookie » en la matière nommé Charles Leclerc.



Déterminé à réussir son baptême du feu sur la plate-forme F1 2019, le Monégasque allume la mèche en hissant la Ferrari n°16 en pole position (1’19’’198) devant George Russell (Williams), Alex Albon (Red Bull), Louis Delétraz (Haas) et un certain Arthur Leclerc (Ferrari), le petit frère, coéquipier d’un jour.



La course? Un cavalier seul de 28 tours! Le chouchou des tifosi prend le large d’entrée et enclenche le mode métronome. Pour les rebondissements, il faut regarder derrière. Trop fougueux, Albon part en tête-à-queue. Russell perd aussi les pédales. Un moment 2e, Arthur va lui aussi tondre la pelouse après un contact avec Christian Lundgaard (Renault). Le frangin coupera la ligne en 4e position, manquant ainsi de peu le podium que Charles Leclerc gravira en compagnie de Lundgaard (2e) et Russell (3e).



Coup d’essai, coup de maître!