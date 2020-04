Charles Leclerc crève encore l'écran sur la piste des F1 Esports Virtual GP Series

Deuxième participation, deuxième pole position, deuxième victoire ! Déjà intouchable quinze jours plus tôt, lors de son entrée en scène sur la piste modélisée des F1 Esports Virtual GP Series, Charles Leclerc a encore triomphé sans discussion, ce dimanche soir.

Cette fois, sept membres du paddock F1 actuel honoraient de leur présence une grille de départ sur laquelle figuraient aussi des stars du sport venues d’ailleurs, tels les footballeurs Thibaut Courtois (Red Bull) et Ciro Immobile (Alpha Tauri), ainsi que le golfeur Ian Poulter (Renault).



Téléporté à Shanghai pour l’occasion, le pilote monégasque de la Scuderia Ferrari n’a pas chinoisé... En haut du classement dès son premier run qualificatif, il commence par s’adjuger de main de maître le chrono de référence (1’29’’607) devant la Red Bull d’Alex Albon et la Renault de Louis Delétraz.

Après un décollage façon boulet de canon, le leader confiné en Principauté voit Albon prendre le commandement en lui faisant le coup de « l’undercut » au tournant du pit stop. Accroc vite réparé puisque

la Ferrari n°16 repasse en tête trois tours plus loin. À part les deux protagonistes, personne n’aura vu cette manœuvre, superbement zappée par le réalisateur, virtuel lui aussi, semble-t-il.



La magie du jeu opère. Ici, aucun risque de subir un caprice intempestif du moteur en vue de l’arrivée, comme à Bahreïn il y a un an. Ni de voir son élan freiné par une consigne foireuse des stratèges de Maranello...

Le damier scelle la hiérarchie à l’issue du 28e tour. Tous derrière (Albon 2e à 2’’5) et lui devant. Désormais, on connaît le refrain.

Vivement le troisième niveau !