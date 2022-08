"C’est l’osmose entre les anciens et les nouveaux": les confidences de Frédéric Michalak, l'iconique manager Monaco Rugby Sevens

Avant Antoine Dupont, il y eut Fred Michalak. Icône du french flair à la naissance du rugby des golgoths - et même "Dieu du stade" -, recordman de points inscrits en équipe de France, vainqueur de deux Grands Chelem avec les Bleus, quatre Coupes d’Europe et deux Brennus avec le Stade Toulousain et le RC Toulon... on ne présente plus le génie, aujourd’hui entrepreneur (Sport Unlimitech), consultant TV, intervenant au RCT, et secrétaire général de Monaco Rugby Sevens.



Un rôle qu’il prend très à cœur depuis 2019, formant la charnière de ce projet sportif et social avec son président, Emmanuel Falco.

D’ores et déjà qualifié pour la finale du championnat de France de rugby à 7 professionnel, le 19 novembre à Paris, le MR7s dispute ce samedi à Pau, la troisième étape de l’In Extenso Supersevens. Manager des vice-champions de France en titre, Fred Michalak pose le ballon pour décrypter un groupe qui vit bien, "des frères" ambitieux qui portent un projet qui va bien au-delà du sport. Une aventure humaine comme Michalak les aime.

Rendez-vous en terrain connu.

L’essentiel est déjà assuré. Vous voilà qualifiés pour la finale...



Oui, c’est fait! Maintenant, ce groupe de joueurs a envie de performer et se fixe des objectifs à court terme qui sont de pouvoir bien s’entraîner, passer du bon temps ensemble, créer une dynamique d’équipe, et bien sûr avoir des résultats. Vous avez un titre de vice-champions de France à défendre mais staff et joueurs dégagent de la sérénité.



Vous n’avez pas de pression?



Non, parce que dans le sport ceux qui sont en face de vous ont le droit d’être forts. Nous, on essaye vraiment de maîtriser tout ce qui peut se passer en dehors du terrain, se mettre dans les meilleures conditions, faire venir des joueurs qui connaissent les valeurs du club et transmettent tout cela brillamment. Tout ceux qui rentrent dans ce projet rentrent comme dans une famille et les dynamiques dans lesquelles ce groupe se met sont intéressantes.



Une bonne moitié de l’effectif a changé et vous n’avez eu que deux semaines pour former un groupe. Il y a donc eu une bonne sélection, de bonnes recrues...



Exactement. On a essayé de prendre de gros potentiels qui jouent souvent dans des petites divisions ou des fédérations étrangères. Et puis on crée des liens, on suit les joueurs, on les essaye et surtout on leur permet de continuer de progresser, parce que je pense que c’est un passage Monaco Rugby Sevens.



On est là aussi pour les aider à préparer au mieux la suite de la saison. L’objectif, c’est qu’ils puissent rentrer en bonne forme dans leur club ou leur sélection. On est plutôt intelligents dans toute la programmation, les contenus d’entraînement, le suivi médical grâce à un staff très performant. On met les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent s’éclater.



MR7s a aussi vocation à être un tremplin?



Comme pour le jeune thèque Miracky, 18 ans et demi, qui vient de vous rejoindre. à lui, à eux, de saisir leur chance... C’est déjà une opportunité de jouer un championnat professionnel, et ensuite de se montrer. L’an dernier, Saimone Qeleca [blessé cette saison, ndlr] avait brillé et s’était fait repérer.



C’est pareil pour le petit. On est là pour le protéger et s’il y a une opportunité pour lui de pouvoir faire un essai dans un club, on l’accompagnera. Le but n’est pas d’accompagner nos joueurs pendant trois semaines mais tout au long de leur carrière s’ils en ont besoin.



A voir la première sortie de Miracky (4 essais), la confiance semble réciproque. Il a joué son rugby d’emblée...



Il n’a que 18 ans et on voit que c’est un gros potentiel. Après le 7 et le 15 sont deux choses différentes. On est sur un joueur en pleine progression qui doit beaucoup travailler encore. Mais c’est sûr que quand on a vu ses deux premiers ballons tout le monde a dit: "Ah ouais, il va vite!". [rires] Il en a surpris plus d’un mais nous on s’était habitués pendant la semaine à l’entraînement. [rires]



Un jeune encadré par l’expérience d’un Cecil Afrika ou du nouveau venu, l’Argentin Felipe del Mestre. Autant d’armes pour compenser le court temps de préparation et la jeunesse?



Exactement. C’est l’osmose entre les anciens et les nouveaux, qu’il faut à la fois tempérer, aiguiller, et faire en sorte qu’ils amènent cette insouciance, s’épanouissent. Un jeune joueur peut avoir tendance à vite s’enflammer mais quand tu as un Cecil Afrika à côté, tu as envie de tout donner vu le joueur exceptionnel qu’il est. Il est exemplaire et performant, c’est une chance pour nous de l’avoir.



Les cadres ne manquent pas...



Oui, il y a Demai-Hamecher, Ryan Godsmark, Gaspard Lalli, tous ces joueurs ne sont pas forcément reconnus mais sont très bons dans la spécialité 7, et en plus ont un état d’esprit exceptionnel. Ils amènent une vraie dynamique de groupe et sont très forts dans les préparations de match, la partie mentale. Ils expriment beaucoup leurs sentiments, se disent tout, comme des frères.



Et personne n’est laissé sur le bord de la route. Quand Lalli et Deme se blessent, vous décidez de les garder dans l’aventure...



Exactement. Ils resteront jusqu’au bout. On a proposé à Gaspard de rester parce qu’à côté d’être un très bon joueur de rugby, il est préparateur physique. Et en l’absence de Zeba Traoré, qui repart avec le Stade Toulousain, il assurera l’intérim. Ces joueurs-là posent des jours pour rester avec nous! Pareil pour Adama, qui malheureusement s’est fracturé la cheville, on va le garder, l’observer, faire des tests. Ça rentre dans les bonnes relations qu’on a avec le Burkina Faso. On ne veut pas les lacher.

Du turnover prévu à Pau?



Deux joueurs sont blessés dont un qui est arrivé blessé. Il a fait un K.O. donc on l’a renvoyé chez lui pour respecter le protocole commotion. Il était triste de partir mais il a été honnête avec nous. On s’est renforcés avec un très gros potentiel, une belle surprise qui évolue avec la sélection espagnole : Sainz-Trapaga. ça faisait partie des joueurs qu’on voulait dès le début et on a eu la chance de l’avoir. Ce n’est pas un grand nom du rugby mais vous allez découvrir son talent.



La clé, c’est l’humain...



C’est le plus important au-delà de la stratégie de jeu. C’est le vivre-ensemble, des valeurs fondamentales de ce pourquoi on fait les choses et ce pourquoi on se bat pour les autres. Sans ça, il n’y a rien.



Il y a peu on pouvait vous voir travailler sur le bout d’une table en gare de Monaco, depuis le projet MR7s s’est développé et doté d’un siège, vous vous inscrivez dans le long terme?



Oui! On mène le projet depuis le début et on y croit. En tant que secrétaire général, je suis très content d’y participer. On ne va pas faire que le Supersevens. On va faire des tournois sur invitation, le circuit européen. On va être un peu plus présents sur d’autres tournois pour continuer à travailler sur ce volet formation. Le rôle de MR7s est aussi de s’engager sur le plan social et sociétal avec le Burkina Faso, d’autres villes et d’autres clubs, pour les aider dans le matériel, la formation, différentes choses que le pouvoir du sport permet, comme aider certains jeunes à s’en sortir.



En lien avec le XV et l’AS Monaco, qui pourrait fournir un socle de jeunes joueurs à l’avenir?



Exactement. On aura une équipe qu’on appellera Monaco Rugby Sevens Développement, qui jouera des tournois sur invitation ou des Prize money dans le monde avec pourquoi pas des joueurs monégasques. On a signé une convention avec d’autres clubs aussi: Digne, Nice, des clubs du territoire pour avoir des liens partout. Le projet a bien avancé. Propos recueillis par