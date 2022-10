Ces Mentonnais partent au Portugal pour le championnat d'Europe de pêche au flotteur

Déjà deux médailles d’or en individuel

"Notre club est constitué de 48 membres. Parmi eux, il y a des gens qui viennent surtout par amitié, et il y a les sportifs – qui vont à des compétitions nationales et internationales", expose le président, Claude Toquet. Soulignant que les compagnons de fortune vont avaler 3.800 kilomètres aller/retour pour défendre leurs couleurs. "On a déjà eu de très beaux résultats, notamment en pêche au flotteur. C’est la plus classique, celle que l’on apprend quand on est enfant: fil, bouchon, hameçon. Notre petit club s’est retrouvé avec deux médailles d’or en individuel – pour mon fils Sébastien et Jérôme Magnani – et deux médailles de bronze en équipe."

Comment une modeste structure mentonnaise en est ainsi arrivée à représenter la France? La réponse tient en un mot: rencontre. "J’ai la chance de connaître le président national de la fédération des pêches sportives, qui est venu ici un jour. Il y a quinze, alors que l’Espagne venait de créer un championnat européen, il me dit que nous sommes les seuls, à Menton, à pêcher comme eux."

Venait de débuter une série de remakes de David contre Goliath quand on sait qu’à Gandia, où s’est déroulé le premier concours, un quai d’un kilomètre appartient au club espagnol, qui dispose d’un vestiaire de 700 casiers (pour 1.200 inscrits). "Le Portugal, l’Italie et l’Espagne, qui sont les grands spécialistes, tirent une équipe de six à huit pêcheurs via une compétition avec 800 participants…"