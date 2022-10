Ce qu'il faut savoir avant la rencontre entre l'AS Monaco et le FC Nantes

Auteurs d’un début de saison oscillant "entre okay et solide" selon les mots du directeur sportif Paul Mitchell cette semaine dans nos colonnes, les Monégasques "ont le potentiel pour faire beaucoup mieux", a prévenu le Britannique, qui attend du groupe lors des six prochaines semaines (celles précédant le break de la Coupe du monde), "plus de régularité dans les résultats et dans le jeu".

Le cap est fixé et le match de cet après-midi contre des Nantais, européens mais coincés en bas du classement en L1, doit permettre à l’AS Monaco de prolonger sa belle dynamique en championnat (trois succès de rang dont le dernier à Reims 0-3), pour poursuivre sa remontée vers le podium (Lorient, 3e, est à cinq points).

Un calendrier plus abordable sur le papier

Dans cette quête, les motifs d’espoir ne sont pas difficiles à trouver. D’abord, parce qu’après avoir affronté Rennes, Lens, Paris, Nice ou encore Lyon au cours d’un mois d’août dantesque et d’un mois de septembre pas franchement plus conciliant, l’ASM a désormais devant elle en L1 un calendrier beaucoup plus abordable sur le papier (déplacements à Montpellier, Lille, Toulouse et réceptions de Clermont, Angers et Marseille). Ensuite parce qu’après avoir été pénalisé par plusieurs erreurs d’arbitrage, Monaco a vu le vent tourner contre Reims avant la trêve (l’expulsion sévère de Locko), et la rencontre organisée la semaine dernière entre les entraîneurs et la DTA laisse espérer une vraie amélioration de ce côté-là.

Enfin parce que si dans le jeu, ce n’est pas encore flamboyant, le club du Rocher a su se montrer plus efficace et réaliste. "Ils savent gagner quand il le faut. Nous, on doit apprendre de ça", reconnaissait d’ailleurs cette semaine l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré.

"On n'a pas encaissé beaucoup de buts"

Les ressorts de la bonne série monégasque? "On n’a pas encaissé beaucoup de buts, ce qui est une chose importante. L’organisation, la discipline et la structure étaient là. Nous avons eu plus de réussite dans nos actions offensives (...) Je vois aussi de plus en plus de joueurs dans un bon état physique. Et les recrues sont de mieux en mieux intégrées", analyse Philippe Clement. Enfin, ça, c’était avant la trêve internationale car l’équipe qu’on a laissée n’est pas toujours celle qu’on retrouve deux semaines plus tard. Le Belge confirme: "C’est compliqué pour un entraîneur car en sélection, tu n’as pas le contrôle de ce qui arrive aux joueurs".

Le coach monégasque n’a pu travailler durant la coupure qu’avec un groupe restreint et beaucoup de jeunes de l’Academy. Mais il a été très heureux de voir ses internationaux faire "leur retour sans blessure et avec de la réussite, ce qui est important. Il y a eu des premières sélections, des buts, des victoires, c’est génial parce qu’ils sont rentrés avec une dynamique positive".

Seul point noir des derniers jours, la blessure longue durée de Ruben Aguilar (aponévrose plantaire du pied gauche) qui promet dans un futur proche un bon casse-tête pour la rotation au poste de latéral droit. Contre Nantes que l’ASM n’a jamais battu la saison dernière (deux nuls, une élimination en demi-finale de la Coupe de France), l’entraîneur asémiste a en revanche l’embarras du choix en attaque où il récupère Kevin Volland, remis de son entorse à la cheville.

Myron Boadu, néanmoins "toujours un peu en phase de reprise", est aussi dans le groupe. Buteurs à Reims il y a deux semaines, Wissam Ben Yedder et Takumi Minamino espèrent enchaîner et prouver qu’ils sont enfin lancés.