Ce que l'on sait sur l'éboulement du chantier du centre d’entraînement de l’AS Monaco qui a coûté la vie à un ouvrier

Une fois sur les lieux, les sapeurs-pompiers de la Turbie et de Nice Bon-Voyage ont, d’abord, usé de leurs lances pour circonscrire un feu de compresseur, à côté de l’engin. Avant de désincarcérer la victime, prise au piège dans l’habitacle, ils ont dû attendre l’expertise de géologues. Lesquels, une fois certains que la falaise ne présentait plus aucun danger, ont donné le feu vert pour l’intervention.

Les sapeurs-pompiers ont ensuite laissé la place aux gendarmes de la brigade de Cap-d’Ail, chargés de l’enquête, et épaulés dans les constatations par les techniciens en identification criminelle de Nice. Joint ce lundi soir, le procureur de la République Nice, Xavier Bonhomme a confirmé qu’une « enquête judiciaire sur le chef d’homicide involontaire » était ouverte et que « l’Inspection du travail s’était rendue sur place comme c’est la règle lors d’un accident de la sorte ». Pour l’heure, les causes techniques de ce funeste éboulement demeurent inconnues.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux, l’AS Monaco s’est dit « profondément touché » et a tenu à « apporter son soutien à la famille de la victime ». Le club de la Principauté précise aussi « que l’accident s’est produit dans une zone du chantier inaccessible aux publics, personnels et joueurs de l’AS Monaco, bien à l’écart des espaces dédiés aux activités sportives et médicales ».

Le parking des joueurs et du staff ne se situe cependant qu’à une petite trentaine de mètres de l’éboulement. Sur les coups de 15 h, l’ensemble des salariés a été prévenu par mail de la triste nouvelle.

Un accident mortel qui ne remet pas en cause la poursuite des tests médicaux et physiques prévus cette semaine. Le stade Louis-II n’étant pas accessible au public (pour la pratique sportive) en raison du Covid, l’ASM n’a qu’un seul terrain de disponible. L’ambiance promet d’être pesante à La Turbie au lendemain de ce drame.