Cap-d’Ail : le tournoi de foot qui sacre les locaux en U10

Cette année, le prestigieux tournoi de foot jeunes Blé qui lève-Henri Vassallo a consacré les Cap d’Aillois en U 10 grâce à leur victoire 1 à 0 en finale face à l’ASPTT.

Un sacre qui a ravi tout le club ! Et qui a ponctué une belle fête sportive.

En effet dans le cadre du partenariat entre l’USCA et la ville de Howth (Irlande), ce club de football irlandais a été invité. Les jeunes celtiques ont pu ainsi affronté lors du tournoi les meilleures équipes de la région PACA, de Corse et d’Italie. L’événement a pu bénéficier de tribunes bien garnies et d’un soleil garant de conditions de jeu excellentes au stade Didier Deschamps.

Le Prince Albert II présent

Le Prince Albert II de Monaco a également donné le coup d’envoi fictif de la demi-finale opposant l’USCA à l’AS Monaco, un derby d’une saveur incomparable que chaque enfant souhaitait remporter !

De leurs côtés, les jeunes irlandais n’ont pas démérité. Ils pourront ainsi se vanter d’avoir battu l’AS Monaco 2-0 !

La veille des matches, les jeunes hôtes avaient été reçus par la Ville lors d’une réception en compagnie de leurs parents au Château des Terrasses.

Le maire Xavier Beck entouré de Gilles Frasnetti (adjoint aux sports), Joël Delalande (président de l’USCA) et de Robert Patton (manager du club irlandais) avait ainsi, souhaité la bienvenue à la délégation irlandaise rappelant l’amitié qui relie la ville de Cap-d’Ail à celle d’Howth. À l’occasion de la première venue du club à Cap-d’Ail, le maire a remis un plateau gravé et les jeunes joueurs de l’USCA ont offert à un maillot à leurs camarades d’Outre-Manche. La soirée s’est prolongée autour d’un apéritif offert par la Ville avant que les invités ne rejoignent l’auberge de jeunesse située sur le sentier du littoral.

Un week-end magique pour eux !

Raphaël REALINI