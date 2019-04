ça déménage

Monaco veut sa 2e place derrière l’ASVEL, et avec cette victoire contre Chalon combinée à la défaite de Pau face à Bourg, voilà la Roca Team qui continue à franchir les étapes sans se retourner... À dire vrai, on n’imaginait pas trop cette équipe de Chalon se poser en briseuse de série monégasque. Hormis un premier quart-temps abordé un peu mollement par l’ASM, Monaco, comme attendu, a posé sa domination sur cette 28e journée, en respectant les standards qui sont les siens en ce moment : encore une flopée de passes décisives (25), encore des ballons volés, du jeu rapide, des dunks et des alley-oops à gogo pour le plaisir des fans (merci, MM. Ouattara et Buckner !). Comme d’habitude, Sasa Obradovic a attendu le dernier moment pour décider qui ne jouerait pas (quota des 6 étrangers), Gladyr restant sur le banc cette fois-ci. Aligné pour la 3e fois de suite, le petit meneur Zeek Jones (13 pts, 8 rebonds) a confirmé sa montée en régime, plus en vue que Dee Bost qui n’était pas dans un soir d’adresse. Paul Lacombe, lui, s’est encore montré dans tous les bons coups (15 pts, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions).

L’Elan, conduit pourtant par un bon Justin Robinson, a perdu 19 ballons face à la défense monégasque et s’est fait manger sur les positions intérieures. Elmedin Kikanovic (8/8 au shoot, 20 pts, 8 rebonds) et Eric Buckner (16 pts, 4 rebonds) avaient la main trop chaude et les épaules trop larges pour les gars de la Saône.

Place désormais au gros choc face à l’ASVEL, mercredi à l’Astroballe. La folle série de 11 victoires d’affilée sera cette fois en danger, mais l’AS Monaco n’a qu’une obsession, être le plus costaud possible au moment des play-offs.

11