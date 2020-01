C’est une victoire, la troisième de la saison, qui va faire le plus grand bien aux joueurs de Jérémy Gagliardi. Les Roquebrunois se sont largement imposés dimanche au stade Decazes 4-0 face à La Trinité lors d’un match en retard comptant pour la 8e journée de championnat.

Un doublé de Rinaldi, un but de Carvalho-Dias et un autre contre leur camp des Trinitaires ont permis ce large succès.

« On a bien entamé notre début d’année 2020 avec cette belle victoire face à une équipe qui était invaincue depuis six rencontres », se réjouit l’entraîneur roquebrunois. Et de poursuivre : « On a bien maîtrisé cette première mi-temps validée par un doublé de Rinaldi, puis on a un peu subi le jeu en seconde, mais sans pour autant se mettre en réel danger. Ce succès valide la bonne série entamée et nous permet de respirer au classement. Bravo aux joueurs ». Les Rouge et Jaune pointent à la 7e place avec 13 points et recevront le RC Grasse II, dimanche 12 janvier à 15 h.