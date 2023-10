Bien qu’amoindrie physiquement, la Monégasque Manon Poyard boucle deux Spartan Race au mental en quelques jours

On ne peut pas dire que Manon Poyard s’est rendue à Saint-Raphaël dans les meilleures conditions pour concourir lors de la Spartan.

Deux semaines avant, elle a eu un problème de santé. L’athlète monégasque a dû prendre un traitement faisant chuter son taux de fer et de vitamines. Elle n’avait plus aucune force. Peu évident donc. Mais ce qui la caractérise le mieux, ce sont ces mots: "Je voulais aller quand même au bout des choses, et ne pas renoncer. C’est ce qui fait mon ADN."

Un mental d’acier donc, avec une haine viscérale de l’abandon ou de ne pas s’aligner sur une course.

D’autant plus que cela faisait deux mois que Manon Poyard n’avait pas pris part à une Spartan.

Il était donc également question de se jauger et de voir où elle en était, suite à la fracture de la main qu’elle avait contractée.

Malgré sa fracture de la main, la Monégasque s'est dépassée et a pris du plaisir. Photo DR.

Ses proches lui donnent un supplément d’âme

Finalement, la pensionnaire du Rocher, bien que sans grande énergie, a réussi à prendre du plaisir et à se dépasser. Signe qu’elle n’est pas faite du même bois que toutes les autres. Le plaisir était présent lors des 40 premières minutes, avant de laisser place à 3 heures très difficiles à passer.

Ce qui fait sa principale force, c’est aussi ses parents. Ces derniers la suivent de partout, du mieux qu’ils puissent, ce qui lui donne un certain supplément d’âme. Avec en plus de ça, cette devise de "never give up" qui a fait qu’elle est allée au bout d’elle-même.

Au final, la Monégasque a réussi à finir en sixième position de sa catégorie, ce qui lui permet d’être quatrième au général. Soit le meilleur classement qu’elle pouvait espérer. Une course décrite par la principale intéressée: "C’était vraiment souffrance sur souffrance. Mais si j’abandonnais, j’allais avoir encore plus mal. Du coup, je n’ai jamais rien lâché. L’abandon est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire."

Seulement 5 jours après, elle s’en est allée du côté de Milan pour l’Hyrox. Une nouvelle étape de cette discipline qu’elle affectionne. Mais là aussi, la souffrance prenait le pas sur une Manon Poyard affaiblie par son état de santé.

L’objectif de passer en dessous des 1h25 au chronomètre n’a pas été atteint, mais elle a prouvé une fois de plus, sa capacité à aller au bout de tout ce qu’elle entreprend. Là aussi, il y avait de la famille mais aussi des amis. Et elle a puisé cette force en eux, grâce à leur soutien indéfectible, pour terminer 14e sur 25 professionnelles. Après s’être bien reposée, elle a pu reprendre les entraînements petit à petit. Et a maintenant moins de trois semaines pour être opérationnelle pour les championnats du monde. Un objectif annoncé.