Ben Yedder montre la voie Une équipe encore en construction

LECOMTE : coupable sur l’ouverture du score en manquant complètement sa relance, le gardien monégasque a plongé son équipe dans le doute d’entrée de jeu (9’).

HENRICHS : sa relation avec Fofana dans le couloir droit n’a pas été des plus efficaces. L’Allemand a souvent été mis en danger dans son dos.

MARIPAN : il est intervenu une première fois sur l’ouverture du score et avait semblé rattraper la boulette de son gardien, mais le Chilien a été pris à défaut. Pas des plus rassurants sur cette pelouse humide.

BADIASHILE : il n’a pas été à la hauteur en première période se montrant une nouvelle fois timoré. Attentiste sur l’ouverture du score, il laisse Guirassy tromper Lecomte. A manqué d’impact et sa suffisance lui a porté préjudice sur certaines passes. Mieux en deuxième période.

BALLO-TOURE : a eu du mal à défendre sur les envolés de Diabaté. Trop timide dans son couloir où Golovin et Baldé occupaient les espaces. A peu apporté offensivement.

FOFANA : il est le joueur qu’on a le plus vu avec Jovetic et Ben Yedder. Son activité au milieu a été précieuse. Un des rares à casser les lignes.

ADRIEN SILVA : il a touché beaucoup de ballons mais a eu du mal dans les duels dès que le jeu s’accélérait. N’a pas toujours fait les bons choix.

GOLOVIN : le milieu de terrain russe est clairement en perte de vitesse en ce début d’année. Il fait preuve d’un manque d’inspiration pour créer du jeu et n’arrive pas à faire le lien avec l’attaque.

BALDÉ : positionné très haut dans le couloir gauche, le Sénégalais a eu une belle occasion d’égaliser sur un service de Fofana mais il manquait sa reprise (24’). Précieux dans les airs. Remplacé par Slimani (58’) qui a offert la victoire d’une tête rageuse (93’).

JOVETIC : placé en attaque près de Ben Yedder, il a été le plus déroutant mais a souvent buté sur Gurtner (26’, 42’). Remplacé par Fabregas (88’) qui a déposé le corner sur la tête de Slimani (93’)

BEN YEDDER : il a toujours joué juste et a donné plus de ballons précieux qu’il en a reçus. Il a une nouvelle fois inscrit un but de classe pour égaliser et remettre son équipe sur le droit chemin en fin de match.

Robert Moreno

(entraîneur asm) :

« Je suis très content. D’abord pour les supporters qui viennent nous voir. C’est incroyable d’avoir autant de monde. C’est très important. Je suis heureux pour eux. Nous avons dû faire quelques changements tactiques pour attaquer car Amiens pressait très bien. On a fait quelques erreurs en première période. Nous sommes encore une équipe en construction. Ça fait un mois que je suis ici. On a eu peu de temps pour travailler car on a joué tous les trois jours. »

Oleg Petrov

(vice-président directeur général asm) :

« Je suis très content du résultat mais le problème entre le VAR et Monaco continue (penalty oublié sur Slimani). Quelque chose doit être fait. Je réfléchis à ce que je dois faire, c’est peut-être une coïncidence mais ce n’est pas résolu et j’espère vraiment qu’on va être traité justement au prochain match. »

Adrien Silva

(milieu asm) :

« C’est toujours très positif de finir un match comme ça. On a bien savouré. C’est une belle victoire. La réussite de Slimani et Ben Yedder est un vrai plus. Ça nous donne de la confiance même si on ne doit pas dépendre de deux joueurs. On a prouvé qu’on avait du caractère. On a montré qu’on avait l’envie de grimper au classement. On a beaucoup de choses à améliorer mais on est sur le bon chemin ».

650 Hier, au Stade de la Licorne, le parcage visiteurs a accueilli 650 supporters monégasques.