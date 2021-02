Ben Yedder en sauveur, Sidibé peu inspiré... Découvrez les notes des Monégasques après le nul concédé contre Lorient (2-2)

LECOMTE (4) : il se fait piéger et déséquilibre Wissa sur le penalty du 0-1, puis est trompé par Moffi d’une frappe à ras de terre. Deux buts encaissés, aucun arrêt à se mettre sous la dent… Frustrant.

SIDIBÉ (3) : il laisse Wissa profiter du mauvais alignement de la défense et partir tout seul au but, puis plombe son équipe en donnant le ballon du 1-2 à Moffi. Un match à oublier. Remplacé par Aguilar (66’), auteur d’une belle entrée.

MARIPAN (5) : gêné par la vivacité des Lorientais, il a montré des signes de fébrilité en début de match. Moins embêté par la suite, il s’est démarqué par un tacle autoritaire sur le remuant Wissa (58’).

BADIASHILE (5) : c’est lui qui s’impose dans les airs et dévie de la tête pour Ben Yedder sur le but du 2-2. Sa première passe décisive de la saison au meilleur des moments. Défensivement, il fait preuve de passivité sur le second but lorientais dans une prestation d’ensemble correcte.

HENRIQUE (6) : un mauvais positionnement sur le premier but lorientais mais aussi des débordements qui ont fait très mal à Mendes, le latéral droit des Merlus. D’abord arrière gauche puis ailier, le Brésilien a été omniprésent offensivement. Remplacé par Pellegri (80’).

DIATTA (4) : il a multiplié les touches de balle quand son coach demandait plus de vitesse dans les transmissions. Le Sénégalais est un bon joueur de foot, cela ne fait aucun doute, mais il a encore besoin de temps pour s’adapter au jeu monégasque. Remplacé par Jovetic (46’, note 4), moins inspiré que lors de ses dernières sorties.

FOFANA (5) : il a eu beaucoup de mal en début de rencontre à appréhender les mouvements des milieux lorientais. Il est monté en puissance ensuite et a été précieux pour récupérer des ballons hauts et permettre à son équipe de mettre la pression.

TCHOUAMÉNI (5) : après un début de match sans l’agressivité nécessaire, il a remis de l’ordre dans son jeu et dans la maison rouge et blanche. Son centre pour Ben Yedder (36’) méritait meilleur sort. Sa sortie à la 58e pour laisser sa place à Fabregas a coïncidé avec le regain d’énergie lorientais. L’Espagnol a souffert défensivement à chaque percée des Merlus mais son long ballon est à l’origine du but de Ben Yedder sur le 2-2.

DIOP (4) : il a montré de la nervosité dans son jeu et n’a pas eu la justesse technique habituelle sur son côté gauche. Preuve sans doute que l’enchaînement des matchs commence à lui peser dans les jambes. Remplacé par Ballo-Touré (66’), qui n’a pas eu à s’employer.

VOLLAND (4) : héros du match aller, l’Allemand n’a jamais réussi à se sortir du verrou breton. Replacé sur l’aile droite après l’entrée en jeu de Jovetic, il s’est retrouvé trop loin du jeu pour peser.

BEN YEDDER (7) : disponible et volontaire, il doit être plus précis de la tête sur l’ouverture magnifique de Tchouaméni (33’). Il ne tremble pas sur penalty pour égaliser (son 14e tir au but transformé sur 16 tentatives en L1), et sauve son équipe d’un bien mauvais pas en marquant le but du 2-2 d’une belle volée (90’+3). Le capitaine en est désormais à treize réalisations cette saison.

LE COACH (5) : Niko Kovac a pris des risques, aligné une équipe ultra-offensive en fin de partie et a senti le coup en laissant Ben Yedder sur le pré jusqu’au bout.