Ben Yedder après la défaite de l'AS Monaco à Nice: "On aurait mérité de gagner"

C’est une défaite qui fait mal?

Oui, on aurait mérité de gagner, pas de faire nul mais de gagner.

Chaque équipe a eu sa mi-temps pourtant…

La deuxième mi-temps est plus équilibrée mais on a plus d’opportunités que Nice.

On touche la barre transversale deux fois dont une en fin de match. C’est le football, ça se joue sur des petits détails qui changent tout.

Le carton rouge est-il ce genre de petit détail?

On a eu l’opportunité de gagner après l’expulsion, le dernier but est bizarre, c’est une frappe ou un centre qui arrive dans la surface et Dolberg, qui a beaucoup de qualité, est peut-être hors-jeu de 1 à 2 centimètres mais ça fait but. Si on joue comme ce soir, on va beaucoup gagner de matches.

On a fait un bon match pendant 90 minutes. C’est l’un de nos meilleurs matches.

L’équipe va-t’elle prendre un coup au moral?

Oui, ça va peut-être avoir un impact au moral ce soir mais on va prendre du recul et revoir ce match à tête reposée.

Il y a eu des bonnes choses.

Le podium s’éloigne…

(Il sourit). Je ne veux pas en parler, ça n’a pas changé, on doit penser à gagner le prochain match et on verra.