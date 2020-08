Basket, volley, hand, rugby: les clubs de la Principauté dans les starting-blocks

Pour sa première saison en Fédérale 3 (6e division française), l’ASM Rugby a fait plus qu’honneur à son statut de promu, en obtenant une 8e place, et un maintien acquis avant l’apparition du virus et le coup de sifflet final du championnat.

Pour Thomas Rique, président du club, « c’est forcément une saison réussie. C’était une étape importante pour montrer qu’on avait notre place à ce niveau, et on s’est battu sur tous les terrains ».

Pour l’exercice 2020-2021 à venir, l’AS Monaco n’a rien laissé au hasard et compte bien figurer dans le haut de tableau.

Avec un recrutement 5 étoiles très ambitieux, les hommes de l’ancien international italien Luciano Orquera ont repris l’entraînement dès la fin du mois de juillet, et ont effectué un stage de cohésion à Roquebillière, avec préparation physique, travail technique, et randonnées.

Sans oublier la bonne humeur et la convivialité, avec l’intégration des nouvelles recrues.

Le président souhaite que son groupe « accroche une des quatre premières places, synonymes de participation aux phases finales. C’est toujours une saveur particulière de disputer ces matchs à enjeu ».

ASM Handball: ne pas louper la montée cette fois-ci…

Rien que des regrets. L’AS Monaco Handball a passé la majeure partie de la saison en tête de son championnat de N2 (4e division française). Mais lors du dernier match à Istres, avant l’arrêt définitif des compétitions, une défaite a fait reculer les hommes de Maher Daly, de la 1re à la 4e place. Et ce sont les équipes sur le podium, qui sont montées en N1.

Forcément, la pilule a été dure à avaler, et Amir Hamada, le responsable sportif et technique, cible cet échec : « Notre plus grosse erreur de parcours, c’est cette défaite sur le terrain du dernier. Quand on fait le bilan, c’est là-bas que nous perdons la montée. C’est vraiment dommage par rapport à cette belle saison, la N1 n’était pas loin et on avait toutes nos chances. »

Mais pas question de tergiverser. Le groupe a été maintenu, et deux recrues sont arrivées. La reprise a été effectuée le 10 août, avec un entraînement par jour, voire deux.

Un rythme effréné et un objectif clair : jouer les premiers rôles et ne pas louper la montée.