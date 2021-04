Basée à Monaco, cette société crée un jeu pour faire du sport où que vous soyez

Alors quoi de mieux que la journée du 6 avril, décrétée "Journée Internationale du Sport au service du développement et de la paix", pour présenter cette nouvelle création ?

Ce nouveau jeu, Activ5 Seven Heptathlon, est soutenu par la championne américaine de la discipline Chari Hawkins: c’est un jeu de sport pour faire du sport et ce, où que vous soyez. En cette période de sédentarisation forcée et alors que 1,4 milliard de personnes ne pratiquent pas assez d’exercices physiques dans le monde, le sport est un enjeu majeur et son accessibilité à tous, un droit universel.

Il sera disponible gratuitement avant l’été sur smartphone et tablette, aussi bien sous Android qu’iOS. Il allie à la fois le rythme, la variation de force, la précision, le tout, en utilisant le principe de l’isométrie grâce à Activ5, un objet connecté inventé à Monaco et qui pour l’occasion se substituera à votre salle de sport et manette de jeu. Il est adapté pour tous les types de joueurs et on y retrouve l’ensemble des épreuves de l’heptathlon féminin et masculin.

Jusqu’ici les jeux vidéo de sport pouvaient encore être considérés comme une activité cérébrale, préparez-vous à ne plus jamais le penser.