Avec ses cadres contre l’Ecosse, le XV de France veut remettre la marche avant ce samedi soir

Quand la Fédération a annoncé que le XV de France allait disputer quatre rencontres de préparation, avant de se lancer dans la gueule des grands méchants néo-zélandais le 8 septembre, tout le monde imaginait que Fabien Galthié préserverait son XV titulaire lors de la double confrontation face à l’écosse.

Tant pour éviter qu’un cadre n’y laisse des plumes, que pour tester les joueurs partant d’un peu plus loin dans la hiérarchie, afin d’y voir un peu plus clair à quelques jours d’une annonce qui renverra neuf des quarante-deux Bleus en club (le 21 août).

Mais gagneur dans l’éternel, l’ancien manager du RCT n’a probablement pas goûté à la défaite (25-21) de ses ouailles la semaine dernière, et notamment à la deuxième mi-temps exécrable, durant laquelle le XV de France s’est fait fesser (22-0).

Prendre leur revanche dans un chaudron incandescent

Dès lors, s’il n’a pas hésité à mettre en lumière ce qui avait fonctionné à Murrayfield (et notamment les performances des trois bizuths: Bielle-Biarrey, Gailleton et Boudehent), l’ancien meilleur joueur du monde s’est malgré tout hâté à rappeler ses cadres pour le match retour.

Pour tenter de remporter la double confrontation et ainsi ne pas laisser l’avantage psychologique aux Écossais. Pour ne pas enchaîner un deuxième revers de rang, ce qui n’est qu’arrivé qu’à une reprise, en 2021, sous Galthié (!). Mais également pour voir ce que son XV type a dans le moteur, à moins d’un mois du rendez-vous de leur vie.

Impatient, le père Galthié? On jurerait que le public d’un stade Geoffroy-Guichard que l’on attend plein comme un œuf, appréciera de voir où en sont les Fickou, Ntamack, Dupont et autres Alldritt.

"Surtout, il faut gagner"

Seront-ils un peu cramés par une préparation à (très) haute intensité? Ou au contraire pile dans le rythme, en train de poursuivre leur montée en puissance?

Thibaud Flament, qui retrouvera sa place dans la cage ce soir, tranchait: "Il faudra faire des choses simples, bien se lier, se connecter et faire ce qu’on sait faire. On a besoin de trouver des repères, on sait que tout ne va pas être parfait directement. Mais, surtout, il faut gagner."

Plus de place pour les galops d’essai? Déjà? Alors que ce groupe s’apprête seulement à aborder son deuxième match sur quatre de prépa? La preuve en tout cas que ce XV de France est en mission, et voudra remporter ce duel, regoûter au succès et remettre la marche avant, avant que les choses sérieuses ne démarrent vraiment…