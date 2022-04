Avant le derby contre Monaco, Christophe Galtier préconise de "jouer serré pour contrer le pressing"

Coach, 2 jours de récupération de moins que Monaco, ça peut faire une grosse différence?

Le calendrier est fait comme ça. Je constate que Rennes-Monaco était une affiche, c’est normal qu’elle se dispute le vendredi. Je suis passé à autre chose. Même si j’aurais préféré un jour de plus de récupération au moins. On fait abstraction, les joueurs récupèrent plus facilement quand on gagne.



C’est un match très important, les deux équipes se battent pour être européens, avec l'esprit derby en prime. La fatigue est secondaire sur ce genre de matchs. Je reste dans la recherche du meilleur onze, et comment lui injecter de la fraîcheur.



Les dynamiques s’opposent...

Depuis son élimination en Coupe d'Europe, Monaco a battu les deux premiers, Paris et Rennes (3e), et reste sur 4 victoires consécutives. C’est une équipe qui a trouvé ses repères après le changement d'entraîneur, il a trouvé son modèle de jeu et son onze. Avec l’un des meilleurs buteurs du championnat, une paire de milieux extraordinaire très présente à la récupération et capable de ressortir le ballon sous pression. En possession, on devra jouer très serré pour empêcher le pressing et les transitions rapides.

Malgré un schéma plus offensif, plusieurs joueurs restent en retrait dans leurs prestations...

Je dois avoir une grosse part de responsabilités s’ils ne se retrouvent pas dans le plan de jeu. Calvin (Stengs) a du mal, il découvre un nouveau championnat. Justin (Kluivert) a beaucoup voyagé mais n’a pas souvent été titulaire dans ses clubs précédents, a connu même des couacs parfois.

Gouiri est aussi en difficulté, vous réfléchissez à le mettre sur le banc pour le piquer?

Amine, ce n’est pas un joueur que l'on pique. De par sa personnalité, il ne s'exprime pas beaucoup et il n’est pas dans la réaction. Comme tout jeune joueur, il peut y avoir un phénomène de plateau après une ascension fulgurante. Ça peut même redescendre un peu pour retrouver une impulsion parfois. Je sais qu'il analyse ses prestations et qu’il va retrouver sa forme.



Il faut l'accompagner, lui faire retrouver de la fraîcheur pour être plus performant sur un plan personnel, et collectif aussi.



Vous ressentez de la frustration, de l’agacement face à ces problèmes offensifs?

De la frustration, oui, parce qu’ils ont tous de la qualité individuelle. Il y a un vrai décalage entre ce que je vois à l’entraînement et ce qu’ils montrent en match. Il y a de la jeunesse, la compétition réclame de l’exigence, de l’intensité et de la personnalité. C’est là-dessus qu’ils doivent s'améliorer.

Mais ils ne baissent pas les bras, à l'image de l'entrée de Kasper contre Lorient. Ça peut inspirer les uns et les autres. On doit s'améliorer sur le plan offensif, c’est certain. Dans une autre animation? Je ne pense pas que ce soit le moment d'en changer.

Le vainqueur du derby finira sur le podium?

Il prendra un avantage psychologique. Le podium, je ne suis pas convaincu car les autres sont là. Ce qui est sûr, c’est que si on avait le bonheur de l'emporter, on prendrait quatre points d'avance. Ça, ce n’est pas un détail.