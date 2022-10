"Aucune pression pour Fabio Quartararo": le pilote Régis Laconi plante le décor de la lutte finale du MotoGP

Sur le circuit Ricardo Tormo, il connaît le chemin de la victoire. Celui que devra impérativement emprunter Fabio Quartararo ce dimanche pour espérer conserver la couronne du roi de l’arène MotoGP. Héros du Grand Prix de Valence en 1999 - son seul triomphe au top niveau acquis en chevauchant une Yamaha 500 -, Régis Laconi, 47 ans, sera un spectateur attentif de l’ultime acte du match palpitant entre un Francesco Bagnaia tout proche de la consécration et le "diable" niçois, tenant du titre, qui va jouer à fond sa petite chance de passer la deuxième. Avis d’expert avant la finale.

Régis, il y a quatre mois, au soir du Grand Prix d’Allemagne, Francesco Bagnaia comptait 91 points de retard sur le leader Fabio Quartararo. Était-il encore un prétendant au titre à vos yeux?

Non, pour moi, franchement, il était hors course. Rendez-vous compte: après dix manches, à mi-parcours, il y avait presque quatre victoires d’écart entre eux. Un gouffre! Je pensais que Fabio continuerait à marquer des gros points chaque dimanche jusqu’à coiffer la couronne, comme en 2021. Impossible d’imaginer la suite du scénario telle qu’elle s’est produite...

Aujourd’hui, comment expliquez-vous ce spectaculaire renversement de la hiérarchie en l’espace de neuf courses?

Le tandem Quartararo-Yamaha a perdu la constance qui faisait sa force. Fabio est l’un des deux ou trois meilleurs pilotes du plateau, tout le monde le sait. Donc c’est dur d’expliquer cette seconde demi-saison en dents de scie. Par exemple, quelle est la vraie raison de son naufrage au Grand Prix de Thaïlande (4e sur la grille de départ, 18e à l’arrivée, ndlr)? Fabio avait pas mal progressé sur piste humide dernièrement. Pourquoi a-t-il sombré de la sorte à Buriram? Seulement à cause d’un problème de pression et de surchauffe des pneus? Je pense qu’on ne nous a pas tout raconté. Tomber à bras raccourcis sur le pilote, c’est un peu facile. L’équipe Yamaha a sa part de responsabilités dans cette baisse de régime, clairement!

En face, Bagnaia, lui, a trouvé la régularité qui lui manquait. Surpris de le voir enchaîner autant de podiums?

Je ne m’y attendais pas. Les quatre victoires qu’il aligne cet été entre Assen (GP des Pays-Bas) et Misano (GP de Saint-Marin) changent la donne. Là, "Pecco" fait le plein de confiance. De quoi finir très fort comme il vient encore de le démontrer en Malaisie. Attention, une boulette peut toujours couper son élan. On l’a vu au Japon (quand Bagnaia chute dans le dernier tour en tentant de doubler Quartararo pour le gain de la 8e place). Mais il n’en a commis qu’une dans le money time pour l’instant. Impressionnant.

Les consignes favorisant Bagnaia que l’on prête au team Ducati usine font couler des flots d’encre et de salive. Qu’en pensez-vous?

Ça, c’est une tempête dans un verre d’eau! Il n’y a rien. Ou pas grand-chose. Tout a été exagéré, transformé, voire inventé. Je connais très bien Paolo Ciabatti (le directeur sportif de Ducati Corse). J’en ai parlé avec lui. On s’apprécie donc je suis sûr qu’il ne m’a pas menti. Il n’y a rien. À Misano, en Aragon, à Sepang, Bastianini a-t-il fait des cadeaux à Bagnaia? Non, loin de là! Et vous avez entendu la dernière histoire racontant qu’ils auraient bridé à distance le moteur de Bastianini pendant la course en Malaisie? N’importe quoi! C’est interdit. Impossible. Cela dit, moi patron de Ducati, j’en aurais donné, des consignes. Engager huit motos dans la catégorie reine, vous savez, ça coûte cher. C’est un effort énorme. À partir de là, vous avez l’avantage du nombre pour obtenir le titre en retour sur investissement. Normal. Chez Yamaha et Honda, ils n’ont qu’à faire pareil!

À Valence, au départ de la finale décisive, qui aura le plus de pression sur les épaules: Bagnaia ou Quartararo?

Je crois qu’elle pèsera plus lourd du côté de Bagnaia. Certes, "Pecco" a son destin en main. Il ne lui manque que 2 points. Mais c’est la première fois que le titre suprême lui tend les bras. L’occasion d’entrer au palmarès du MotoGP ne se présente pas tous les jours. Donc il ne doit pas se rater dimanche. Le jour J! D’autant plus que Ducati attend ça depuis 2007 (l’année du seul titre pilote décroché au guidon d’une Ducati par l’Australien Casey Stoner). En face, il n’y a aucune pression pour Fabio. Aucun calcul. Lui est déjà champion du monde. À Valence, il doit donner le maximum. Seule une victoire peut lui permettre éventuellement de prolonger son règne. Mais l’issue de la saison ne dépend plus de lui...

Y a-t-il des raisons d’espérer pour Fabio?

Évidemment! Sur le papier, sa tâche semble très compliquée. Mais tout peut arriver. Y compris une panne mécanique éliminatoire pour Bagnaia. Tout pilote normalement constitué le sait: il n’y a rien de joué tant que la ligne d’arrivée n’est pas franchie. Rendez-vous dimanche vers 14h40!

Comme en Malaisie, il va courir avec un doigt fracturé (*). Ce sera un handicap?

Il s’agit du majeur de sa main gauche. Donc ce n’est pas très gênant. Ça ne l’a pas empêché de remonter du 12e au 3e rang en Malaisie. Il gérera sans problème, vous verrez. Une fois casqué, souvent, le pilote oublie la blessure. Je suis bien placé pour en parler. On le croit amoindri mais il tutoie la limite comme si de rien n’était. Quand une cible importante se profile droit devant, tout se passe dans la tête. C’est elle qui dirige.

Dimanche, si vous êtes Bagnaia, vous jouez la gagne ou la sécurité?

Sans hésitation, je privilégie la sécurité afin de glaner les quelques points nécessaires. En 2004, je voulais remporter toutes les courses. Résultat: je décroche sept succès, mais le titre mondial Superbike m’échappe de justesse lors de la dernière, en France (au profit du Britannique James Toseland, son voisin de stand au sein du team officiel... Ducati). Je m’en suis mordu les doigts pendant un bout de temps, croyez-moi. Là, à Valence, la bagarre s’annonce féroce devant entre les pilotes Ducati, Quartararo, Marquez, pour ne citer qu’eux. Bagnaia, lui, il doit absolument éviter de finir à plat ventre. Donc il faut limiter les risques autant que possible. Rester ultra-concentré, surtout ne pas se prendre la tête. Des victoires, il y en aura d’autres. Dimanche, seul le titre compte. Pour lui, c’est l’objectif ultime. L’apogée d’une carrière.

(*) Fabio Quartararo s’est fracturé le majeur de la main gauche en chutant lors des essais libres du GP de Malaisie. Des examens effectués à Nice ont conclu qu’il devra subir une intervention chirurgicale. Opération programmée après le GP de Valence et l’ultime test collectif de l’année qui s’ensuivra sur la même piste la semaine prochaine.