Au Sportel, Alain Prost déclare sa flamme au Grand Prix de Monaco

Sa gestion de la peur

"J’ai toujours eu le même discours depuis le début de ma carrière.J’ai vu et vécu des choses. Ma première année, en 1980 avec Mc Laren, j’ai eu beaucoup d’accidents, je me suis cassé le scaphoïde. J’étais très proche de Gilles Villeneuve qui disait: "On ne peut pas se faire mal en Formule 1 ". Il avait eu des accidents incroyablement violents.Il ne s’était jamais fait mal jusqu’à son accident mortel… J’ai vécu cet accident, celui de Didier Perroni, d’Elio De Angelis au Castellet.Ce dernier était sous la voiture, je n’arrivais pas à le sortir, il n’y avait pas de commissaires… J’ai toujours dit que j’avais peur. D’un côté, celle-ci me faisait avancer, de l’autre elle me contrôlait pour ne pas aller plus loin.Ma limite a toujours été à 99 %, j’ai tout fait pour connaître et régler ma voiture. Plus je voyais d’accidents, plus je voulais diminuer les risques.Ayrton Senna avait une vision différente, un peu mystique. Automatiquement, vous êtes un peu en recul par rapport à cela car on n’a pas envie d’aller sur le même terrain.Si j’ai une chance dans ma vie aujourd’hui, c’est d’être en face de vous pour vous parler.J’ai toujours essayé de me protéger."

Monaco, un circuit éprouvant

"J’ai toujours travaillé ma condition physique. Avec les moteurs turbo et l’embrayage, on changeait 2 800 fois de vitesse à Monaco. Cela demandait une concentration physique épouvantable. J’ai toujours une boule à l’épaule, une bursite, à cause du frottement contre le baquet. J’ai dû me faire opérer des genoux à cause du frottement contre la coque en aluminium. On avait aussi, sans arrêt, les mains en sang.C’était un peu du masochisme. Plus c’était difficile, plus vous aviez la sensation de faire quelque chose d’incroyable."

Un biopic sur Alain Prost?

"Il y a un projet sur la table depuis un ou deux ans. J’ai un peu repoussé.C’est un peu plus sur moi, sur ma vie, pas seulement sur ma carrière mais depuis le tout début. Je n’ai pas du tout envie de faire une histoire de la rivalité Prost/Senna. Pour moi, la globalité est plus intéressante."

La nécessité d’un coach mental

"On n’avait pas grand-chose à l’époque. Aujourd’hui, ils ont tous des managers, des kinés, ostéopathes… J’avais un ostéopathe mais c’était quelqu’un d’assez particulier car il faisait du tai-chi. C’était beaucoup dans la méditation.À l’époque, il y avait beaucoup d’accidents. J’ai été extrêmement choqué par ceux-ci, du fait que des copains partaient… Ces moments detai-chi étaient absolument incroyables.Il faut juste rentrer dedans et ne pas être dans le mysticisme."