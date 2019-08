ASM II : retrouver la sérénité

Repêchée en tant que meilleur quatorzième en fin de saison dernière, la réserve de l’AS Monaco voudra absolument éviter de reproduire les erreurs du passé.

Pour renforcer l’effectif, le club a officialisé mardi matin la signature de quatre nouveaux professionnels sur son site internet dans le but d’« apporter de l’expérience et de la sérénité » à cette équipe de National 2. Ces quatre recrues ont paraphé un contrat d’un an.

Le plus âgé des quatre n’est pas inconnu au bataillon : le défenseur Safwan Mbae, avait remporté la coupe Gambardella en 2016 avec un certain Kylian Mbappé. Il avait déjà signé pro à l’ASM mais l’international comorien avait décidé de se lancer un nouveau défi en D3 espagnole. Un an après son départ de l’ASM, il revient avec des intentions différentes : « Je suis très heureux de retrouver le Rocher (...). A nous d’aider au mieux la nouvelle génération, d’apporter de la sérénité au groupe et d’être plus performant que la saison passée » expliquait le joueur via le site internet du club.

Le jeune homme de 22 ans est également rejoint par son compatriote Nordine Ibouroi. L’attaquant de 21 ans formé à l’AS Cannes est passé par l’AJ Auxerre la saison dernière : « C’est une grande fierté de rejoindre ce grand club qu’est l’AS Monaco, l’un des meilleurs clubs de France. A nous de réussir la mission qu’on nous a fixée » évoquait l’attaquant lors de son arrivée chez les rouge et blanc. Le gardien de 19 ans, Théo Louis, formé au stade Rennais, et le milieu offensif Owen Maes (20 ans, ex-Caen et Lens) seront aussi les autres piliers du groupe de la réserve. Pour le plus grand plaisir de l’entraîneur, David Bouchkera : « C’était important pour nous de récupérer des joueurs qui avaient déja joué en N2. Ça va permettre à nos jeunes de travailler plus dans la sérénité ».

Rendez-vous fixé à 18h face à Louans-Cuiseaux pour la première journée de National 2.

Moulins - Martigues 18 h

Jura Sud - Grasse 18 h

MDA Foot - Fréjus/St-Raph. 18 h

Endoume - Saint-Priest 18 h

Monaco II - Louhans-C. 18 h

Nîmes II - Lyon II 18 h

Hyères - Marigane/Gignac 18 h Annecy - O. Marseille II 19h30