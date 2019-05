ASM II, la peur du vide

Si Monaco veut encore espérer se maintenir en N2, il lui faudra absolument faire tomber le leader Toulon aujourd’hui à Devens (18h).

A deux journées de la fin, et à l’image de l’équipe de L1 emmenée par Leonardo Jardim, David Bechkoura n’a plus beaucoup de choix. En fin de contrat, l’entraîneur de la réserve a été prolongé il y a quelques jours par sa direction et doit désormais montrer qu’elle a eu raison de lui renouveler cette confiance.

Monaco, 14e et relégable à deux journées de la fin, c’est une situation extrêmement inquiétante compte tenu du projet de valorisation des jeunes joueurs (75 joueurs pros sont sous contrat à l’ASM). Il serait inconcevable que les meilleurs jeunes éléments évoluent à l’échelon inférieur. En se penchant d’un peu plus près sur la saison monégasque, on retrouve quelques circonstances atténuantes. L’équipe réserve, certainement la plus chère de France voire d’Europe, a payé les pots cassés d’une gestion rocambolesque de l’équipe première. Les nombreux blessés sous Jardim I puis Henry ont poussé sous les feux de la rampe la next generation avec plus ou moins de réussite : Benoît Badiashile, Panzo, Massengo, Gouano, Diop, Isidor, Thuram, Biancone...

Certains ont même goûté à la Ligue des champions, et ils sont nombreux à avoir mal digéré cette ascension précoce. Forcément, le choc thermique a ensuite été brutal pour une génération pas encore prête pour le haut niveau. Aujourd’hui, tout ce beau monde se retrouve à devoir sauver sa peau en N2. En face, renforcés par B. Badiashile et Ndoram, ils auront affaire à des Toulonnais dans la tourmente.... Premiers, mais empêtrés par des soupçons d’arrangement lors du match précédent contre Jura sud. Autant dire que l’ambiance s’annonce pesante à Beausoleil. Fab.P.