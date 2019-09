ASM : d’entrée, viser juste ! Bost : Un moment important

Enfin, dans le vif du sujet. Le public commençait à trouver le temps long. Les joueurs aussi, car une préparation à la sauce Obradovic, ça ne vous laisse pas beaucoup de répit. Euphémisme...

Malgré son effectif réduit (9 pros seulement, en l’absence de Landing Sané, blessé, et en attendant la signature du 6e étranger), Monaco aborde cette Jeep Elite 2019/2020 avec l’étiquette de favori. Il faut dire que les 8 joueurs en question (Ngouama, le meneur à l’essai, est peu utilisé) présentent des profils très haut de gamme à l’échelle de la Jeep Elite. On pense notamment à cette ligne arrière (Bost, Ouattara, Ennis, Clemmons) en forme de carré d’as ou de bâton de dynamite, selon l’image que l’on préfère. En termes de puissance, d’explosivité, Monaco sera dur à arrêter, même si les fautes peuvent contrarier un secteur intérieur pas pléthorique au niveau des rotations. Une Roca Team qui arborera un nouveau sponsor sur le maillot aujourd’hui (FEDCOM), le même que le foot sur le Rocher depuis 25 ans.

Du côté de Gravelines, le mystère plane sur le réel potentiel de ce BCM. Il ne faut sans doute pas trop se fier à la préparation chaotique (arrivées tardives, pépins physiques) du club nordiste. Le BCM a du talent, de la taille, et un coach sacré champion de France en 2018 avec le Mans dans cette même salle Gaston-Médecin. Hormis Pape Sy, blessé (et remplacé par Adonis Thomas) le BCM va se présenter au complet.

Hamady Ndiaye, le pivot sénégalais drafté en 2010 par Minnesota, qui a participé à la Coupe du monde en Chine, n’a participé à son premier entraînement que mardi. Mais ses 2,13m sont bien là, comme les 2,10m de l’ancien Monégasque Bangaly Fofana. La classe française du bastion nordiste - Sene, Koffi, Mipoka... - connaît la musique de l’élite depuis longtemps. Suffisant pour surprendre Monaco ? À voir.

« Je veux des joueurs parfaitement concentrés de la première à la dernière minute », a déjà prévenu Obradovic. Place au jeu, désormais. François Paturle

Le capitaine de la Roca Team, Dee Bost, sera aussi l’une des attractions du championnat. Meneur, scoreur, shooteur, il est aussi, à 29 ans, devenu plus gestionnaire. La parole au ‘’Boss’’.

Eric McCree. Le Floridien (25 ans) a fini 4e meilleur scoreur de la Lega italienne la saison dernière pour sa première expérience en Europe, à Pesaro (18,4 pts, 5 rebonds). L’ancien Bulldog de Louisiana Tech promène un physique de poste 4 (2,03 m, 102 kilos), mais il adore s’écarter et scorer de n’importe où. Il a fini meilleur marqueur du BCM en préparation et d’aucuns voient en lui un candidat au rang de meilleur scoreur de Jeep Elite.

Trey Lewis. Un arrière puissant (1,88m) qui a porté le maillot de Bourg-en-Bresse à partir de février 2018 et jusqu’à la fin de saison, faisant parler la poudre : 17,2 pts, 3,9 passes et 3,2 rebonds de moyenne, avec une pointe à 37 points contre Chalon. Le natif de l’Ohio (26 ans) est capable de se décaler au poste de meneur.

Juice Thomson. L’ancien coach du Mans Eric Bartechecky a amené dans ses valises ce petit meneur de jeu (1,78m). Solide et complet, il tournait à 12,7 pts et 4,6 passes la saison passée en Jeep Elite. Passé aussi par l’ASVEL et Pau, il est une référence à 3-pts (40,5 % en 5 saisons de Jeep Elite).