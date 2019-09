Le championnat de football corporatif s’apprête à vivre une mini-révolution. Pour la saison 2019-2020, le bureau de l’ASD Mentonnais, présidé par Jean-Pierre Faure, a décidé d’accueillir les joueurs déjà licenciés en FFF. Autre nouveauté, les joueurs de moins de 23 ans pourront également s’inscrire s’ils le désirent dans une équipe, mais attention seulement deux éléments pourront être alignés les jours de match.

Pour le moment, cinq équipes se sont réengagées : VFC, Les collègues, FC Menton, FC Côte d’Azur et l’Avenir Saint-Roman. Clairement, le bureau cherche donc à dynamiser la nouvelle édition et attendra jusqu’au 28 septembre, date de la première journée de championnat, pour accueillir de nouvelles équipes dans les compétitions proposées (coupe et championnat).

« Nous avons les arbitres nécessaires et sommes prêts pour démarrer cette nouvelle saison », lance Jean-Pierre Faure qui souhaite booster un championnat en perte de vitesse depuis plusieurs années.