AS Monaco-Reims: les notes des joueurs monégasques (2-1)

Lecomte (7): il est sauvé par son montant sur la belle tentative d’Oudin (7’). Il peut faire mieux sur le but de Dia (69’), mais il s’est racheté en opposant ses jambes au penalty de Doumbia (85’). Sans lui, l’ASM passait à la trappe.

Henrichs (5): courtisé par le RB Leipzig, qui serait prêt à lâcher 20 millions d’euros pour le rapatrier outre-Rhin, l’Allemand n’avait plus débuté un match depuis le 24 novembre à Bordeaux. S’il n’a pas toujours dégagé une immense sérénité défensivement, il n’a pas souffert d’un manque de rythme. Offensivement, il s’est même signalé d’une bonne frappe en début de seconde période.

Glik (6): un tacle autoritaire dans les pieds de Donis (40’) et une intervention précieuse devant Abdelhamid (47’). Conforté par Moreno dans le rôle de capitaine, le Polonais a rendu la confiance placée en lui. Il s’est montré appliqué et sérieux.

Maripan (4): pris dans son dos sur l’action d’Oudin qui frappe sur le poteau (7’). Le Chilien perd ensuite son duel devant Dia, à peine entré en jeu, sur le but égalisateur (69’). Il a bâclé le peu de travail qu’il a eu à faire.

Ballo-Touré (5): il doit prendre sa chance plus vite et éviter de contrôler en début de seconde période (51’). Il a parfois été pris de vitesse et il a raté des gestes simples. Le symbole d’une confiance qu’il doit restaurer après la perte de sa place de titulaire sous Jardim. Ses sautes de concentration n’ont pas porté préjudice à son équipe.

Golovin (6): le Russe a demeuré actif dans le cœur du jeu. Il a livré un bon match en jouant vers l’avant, à droite en première période puis à gauche en permutant avec Fabregas en seconde. Son pointu à l’entrée des six mètres aurait mérité meilleur sort.

Bakayoko (5): "Baka" n’a pas été métronome dans l’utilisation du ballon. Sentinelle du milieu à trois pensé par Moreno, il a mal assuré une passe en retrait (20’). Il a également connu du déchet, par séquences, dans l’orientation du jeu. Il est sorti touché après un coup. Remplacé par Silva (69’) qui concède, sévèrement, un penalty.

Fabregas (6): l’Espagnol a fait preuve d’un abattage énorme dans l’entrejeu. Il a gratté de nombreux ballons. Ne lui reste plus qu’à enchaîner désormais.

Gelson Martins (6): un bon retour défensif pour lancer son match (17’), il a ensuite été un poison pour Kamara avec ses dribbles et ses centres. Une bonne frappe repoussée par Lemaître sur sa première accélération du match et une entente séduisante avec Golovin qu’il a bien servi (27’).

Ben Yedder (5): il a effectué de bons décrochages et distillé de bonnes remises pour les copains. Il a vu sa frappe être contrée (12’). Utile dans le jeu, il n’a pas été aussi adroit qu’en L1 à la finition, comme avec cette Madjer raturée en début de seconde période.

Keita Baldé (7): le Sénégalais a amené de la vie dans le couloir gauche et signé un doublé. Son second but aurait dû être refusé mais peu importe, il a été l’homme du match. Il tourne à quatre buts sur ses cinq derniers matchs. Il a aussi réalisé le travail défensif attendu par Moreno (25’).