AS Monaco: Philippe Clement privé de Ben Yedder, Golovin, Fofana et Disasi pour sa première à Nantes

L’entraîneur belge, qui a remplacé Niko Kovac à la trêve, ne pourra pas compter sur Wissam Ben Yedder pour ses grands débuts dans le championnat de France. Le capitaine de l’ASM est positif à la Covid.

Golovin, Fofana et Disasi forfait également

Touchés par le virus et absents contre Quevilly/Rouen, le week-end dernier en Coupe de France (1-3), Benoît Badiashile, Chrislain Matsima, Sofiane Diop et Jean Lucas figurent dans le groupe. Ce qui n’est pas le cas d’Axel Disasi et Youssouf Fofana. Les derniers tests passés par le défenseur et le milieu montraient encore des résidus de la maladie.

Aleksandr Golovin (abdominaux) manque également à l’appel. Comme Cesc Fabregas (cuisse) et Krépin Diatta (genou) qui poursuivent leur réathlétisation.

Blessés au talon d’Achille et à l’aine la semaine passée, Djibril Sidibé et Aurélien Tchouameni ont fait le voyage en Loire-Atlantique.

Suspendu face aux Normands en Coupe, Guillermo Maripan fait également son retour.

Ménagé cette semaine en raison d’un souci physique, Myron Boadu est bien présent.

Gardiens: Nübel, Majecki.

Défenseurs: Aguilar, Jakobs, Henrique, Badiashile, Vanderson, Maripan, Matsima, Pavlovic, Sidibé.

Milieux: Matazo, Gelson, Lemarechal, Jean Lucas, Diop, Tchouameni.

Attaquants: Isidor, Volland, Boadu.