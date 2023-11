AS Monaco: Maripan et Magassa de retour face à Brest

Monaco va tenter de relever la tête après sa défaite à Lille (2-0), dimanche dernier. Il lui faudra battre Brest, ce dimanche, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Ce vendredi, Adi Hütter a annoncé deux retours dans sa défense qui était décimée par les blessures depuis plusieurs semaines.

"On a de bonnes nouvelles, a avancé l’Autrichien. Maripan et Magassa sont de retour. Je suis content pour Salisu (opéré d’une pubalgie). Il revient aussi mais il aura besoin de temps pour être dans le onze. Je félicite le département médical d’ailleurs. Vanderson est forfait pour ce match et j’espère qu’il reviendra la semaine prochaine. Minamino n’était pas à l’entraînement (ce vendredi, NDLR) parce qu’on avait une séance assez légère après une grosse séance hier. Il a donc décidé de rester en salle. Il est expérimenté et il connaît son corps."

Ben Seghir pourrait être opéré

Touché à l’épaule après un duel et une chute à Lille, lundi lors d’un match avec l’équipe Elite, Eliesse Ben Seghir ne rejouera pas en 2023. Même si la durée de son absence n’est pas encore totalement connue.

"On est tristes après sa blessure, a confié Hütter. Il aura peut-être besoin d’une opération. Je ne sais pas encore combien de temps il restera hors du groupe, mais il ne reviendra pas avant le début de l’année 2024."

Pour rappel, opérés des ligaments croisés du genou, Caio Henrique et Breel Embolo seront en soins plusieurs mois.