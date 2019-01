AS Monaco :

Monaco a mal débuté et mal fini son match mais ramène un bon point du Vélodrome (1-1) dans un match marqué par la colère du public marseillais avant, pendant et après le match envers la direction actuelle.

Le forfait de dernière minute de Falcao a obligé Thierry Henry à changer ses plans et donc son animation offensive. Son 3-5-2 sans réel attaquant avec Rony Lopes et Golovin qui occupaient le front de l'attaque soutenus par Fabregas était une découverte que l'on ne voulait pas manquer. Mais face à une équipe en plein doute, qui baigne dans un climat hostile, on regrette que l'ASM ait commencé son match si petit...