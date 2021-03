Après un an de Covid, la tentative d'un retour à la normale du sport US

L'onde de choc est survenue le soir du 11 mars 2020 quand le patron de la NBA, Adam Silver prit la lourde décision d'interrompre son championnat, en apprenant le test positif du joueur français Rudy Gobert.

Aussitôt, un effet domino s'est produit: les dirigeants de la MLB (baseball), MLS (football), PGA (golf), NHL (hockey sur glace) ont emboîté le pas de la NBA, en annonçant pareilles suspensions voire annulations de leurs compétitions.

Si elles les ont menées à terme, en mettant en place des protocoles sans cesse réadaptés au contexte évolutif de la crise sanitaire, et s'imposant le huis clos quasiment à chaque rendez-vous, le manque à gagner a été énorme.



Et il pourrait être encore plus grand, alors que ces instances tentent de s'adapter aux nouvelles réalités imposées par le Covid-19.

La NBA, qui a accusé des pertes d'environ 1,2 milliard de dollars (1,01 milliard d'euros) pour la saison passée, finie dans la bulle d'Orlando, a établi qu'elles pourraient s'élever à 4 milliards de dollars si les matches de l'actuel se jouaient à huis clos.



Or à mi-parcours, c'est quasiment le cas, puisque la moitié des franchises (16 sur 30) ont rouvert au compte-goutte leur portes à un nombre très limité de spectateurs (10 à 25% de la capacité d'accueil des salles).

Silver "optimiste"

Le patron de la ligue, Adam Silver, s'est dit "optimiste" quant à la perspective d'un retour à la normale la saison prochaine. "Si la vaccination se poursuit au rythme actuel et si les doses restent efficaces contre le virus et ses variants, nous avons bon espoir de retrouver des salles pleines", a-t-il dit dimanche, ajoutant qu'en dépit des pertes "considérables", "la santé financière à long terme de la ligue est très solide".

La ligue professionnelle de baseball (MLB), qui a vu sa saison 2020 réduite quasiment des deux tiers, à 60 matches par équipe, a concédé un manque à gagner de 2,8 à 3 milliards de dollars.

Celle qui doit débuter à compter du 1er avril comprend les 162 matches habituels. Et la présence d'un public dans les stades dépendra des directives des autorités locales.



Ainsi, les Dodgers de Los Angeles, champions en titre, ne pourront accueillir qu'un maximum de 100 spectateurs dans leur enceinte, quand les Cardinals de St. Louis pourront en recevoir 14.500.

La MLS s'attend elle à une nouvelle perte financière comparable à celle d'un milliard de dollars pour 2020.

La NFL (football américain) a eu le temps, en débutant en septembre 2020, de mettre en place des protocoles très stricts pour mener à bien sa saison jusqu'en février 2021, avec le Super Bowl à Tampa (Floride) qui s'est disputé devant 25.000 fans.



Mais le commissaire, Roger Goodell, avoue ne pas encore savoir quelle fréquentation sera possible la saison prochaine.

Chutes des audiences

"Une des choses que j'ai apprises, c'est qu'il ne faut pas projeter trop à l'avance. Ce que je sais c'est que nous avons appris à œuvrer dans un environnement très difficile. Nous avons trouvé des solutions et nous le ferons encore", a-t-il récemment dit.

D'un point de vue du respect des règles sanitaires, Zach Binney, épidémiologiste au Collège d'Oxford de l'Université Emory à Atlanta, interrogé par l'AFP, estime que les grandes ligues "ont fait de très bonnes choses". "La NBA, la MLB et la NFL ont toutes trouvé des moyens de renouer avec leurs compétitions sans avoir beaucoup de cas parmi leurs joueurs et leur personnel".

Il observe toutefois que certaines équipes NFL et universitaires de foot américain ont permis à un grand nombre de supporters de revenir dans les stades, avant d'être certains que cela ne présentait aucun danger. "Ils ont été imprudents et ils ont eu de la chance."

Enfin, l'impact négatif de la pandémie se mesure aussi à la désaffection du public devant la télévision, les audiences ayant fortement baissé, parfois de façon spectaculaire.

Celle des finales NBA a ainsi chuté de 51% par rapport à 2019, tandis que celle pour la Coupe Stanley de NHL s'est effondrée de 61%. L'US Open a chuté de 45% et même le Super Bowl NFL, malgré une affiche de rêve opposant Tom Brady à Patrick Mahomes, a connu son plus faible taux d'audience depuis 2006.