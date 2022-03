Appel à la fraternité entre la Russie et l'Ukraine: quand les joueurs d'échecs soviétiques tentent de mater Vladimir Poutine dans une lettre ouverte

Quand les échecs russes tentent de mater Vladimir Poutine

Dimanche, la Fédération internationale des Échecs (FIDE), dont la directrice générale lettone Dana Reizniece-Ozola assistait à la "Simultanée Prince Albert 1er" au Casino de Monte-Carlo, a décidé d’exclure la Russie et la Biélorussie de l’organisation des compétitions et de rompre les contrats commerciaux unissant la FIDE à ses deux pays.

Des sanctions collégiales que le président de la FIDE, Arkadi Dvorkovitch, ancien vice-président du gouvernement russe de 2012 à 2018 et proche de Poutine, n’a pu empêcher.

Un séisme au pays du grand maître international Garry Kasparov - fervent opposant à la politique de Poutine -, qui a fait du "noble jeu" un élément majeur de son soft power.

Depuis l’échiquier est divisé et les grands maîtres russes opposent leurs points de vue radicaux sur les réseaux sociaux. Un collectif de joueur(se)s a même osé défier Poutine dans une lettre ouverte implorant le cessez-le-feu.

"Nous nous opposons aux actions militaires sur le territoire de l’Ukraine et appelons à un cessez-le-feu rapide et à une solution pacifique au conflit par le dialogue et les négociations diplomatiques. Il est insupportablement douloureux pour nous de voir la catastrophe qui se produit ces jours-ci pour nos peuples. Nous avons toujours joué pour la Russie dans les compétitions individuelles et, avec une fierté particulière, dans les compétitions par équipes. Nous sommes convaincus que les échecs, comme les sports en général, devraient unir les gens", déclarent-ils.

"Aux échecs, une erreur peut conduire à un point de non-retour fatal"

Parmi les signataires, la Russe Alexandra Kosteniuk, joueuse d’échecs et championne de la Paix Peace and Sport. "En ces jours tragiques, nous pensons à toutes les personnes qui sont au centre de ce terrible conflit. Nous partageons la douleur avec nos collègues ukrainiens et appelons à la paix. L’équipe nationale ukrainienne d’échecs est l’actuelle championne d’Europe, l’une des meilleures équipes au monde avec la nôtre. Nous avons disputé des dizaines de matchs et des centaines de parties. Nous avons toujours placé la lutte au-dessus de la politique - et les Ukrainiens nous ont rendu la pareille. Nous vous demandons de laisser aux équipes, aux joueurs et aux citoyens ordinaires des deux pays une chance de se respecter mutuellement. Nous sommes pour la paix. Arrêtez la guerre!"

Les As de la stratégie de conclue par une morale. "Les échecs enseignent la responsabilité de ses actions; chaque pas compte, et une erreur peut conduire à un point de non-retour fatal. Et s’il a toujours été question de sport, ce sont désormais la vie des gens, les droits et libertés fondamentaux, la dignité humaine, le présent et l’avenir de nos pays qui sont en jeu."