Appel à la fraternité entre la Russie et l'Ukraine: "J’ai tellement d’exemples de paix par le sport", témoigne Marlène Harnois

Membre fondatrice de la Fondation Heart Angel, qui promeut la culture et les valeurs du sport auprès de la jeunesse africaine, Marlène Harnois est également représentante des "Champions de la Paix" de l’organisation internationale monégasque.

Aussi, la médaillée olympique de taekwondo fait partie des 90 athlètes internationaux qui ont déjà souhaité montrer que "la communauté sportive est unie et solidaire" face à ce conflit.

"Cette tribune a commencé par les signatures des Champions de la paix, elle doit être signée par les athlètes sur tous les continents. Nous n’avons pas la prétention de changer le monde mais on peut contribuer à avoir un impact positif et fédérateur face à cette situation qui nous attriste tous profondément. Car le sport dépasse les frontières, les ethnies et les religions. C’est un langage qui nous rassemble."