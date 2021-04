Alexia Barrier, skippeuse professionnelle et fervente supportrice de l'AS Monaco, même au beau milieu de l'océan

Supporter l’ASM au large du Brésil

Près de 9.000 km séparent le Brésil de Monaco, et il faut compter cinq heures de plus en Principauté pour le décalage horaire.

Début février, cela fait près de trois mois qu’Alexia Barrier a débuté son Vendée Globe. Le moment choisi pour adresser un message d’encouragement à ses favoris. Un moment bien choisi, le jour du derby azuréen.

Dans une vidéo, maillot à la Diagonale sur les épaules, la skippeuse a laissé "un petit message pour mon équipe préférée, mon équipe de cœur, l’AS Monaco. Ce soir, il y a derby. Écoutez les gars, je ne peux pas être avec vous sur le terrain mais j’ai mis mon maillot et je vais le garder toute la journée. Je me trouve au large du Brésil après 85 jours de mer et je pense très fort à vous. Vous allez gagner, c’est certain."

Les Asémistes avaient fini par l’emporter 2 buts à 1 à domicile.

Et d’ajouter qu’elle partageait certains points communs, en tant qu’athlète de haut niveau: "Je connais la difficulté d’être au haut niveau et surtout d’y rester. C’est finalement ça le plus dur, la constance au plus haut niveau et c’est encore plus compliqué quand on est en équipe, car ça dépend beaucoup de l’engagement, de la motivation et de la forme des uns et des autres. Donc c’est un vrai challenge à travers les années et même les décennies de rester à haut niveau et je tire mon chapeau aux équipes qui y parviennent et aux coachs qui font en sorte que ce soit possible."