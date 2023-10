Le kitesurfer Alexander Ehlen rêve de décrocher la première médaille olympique de Monaco aux J.O. 2024 à Paris

"On dit souvent que le rêve du Prince, c’est qu’un athlète remporte une médaille." De ces quelques mots, Alexander Ehlen montre qu’il a la pleine mesure de ce qu’il pourrait réaliser. "Le but est de montrer qu’on peut faire aussi bien voire mieux que de grands pays."

S’il n’est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, le jeune homme de 22 ans a les idées claires: il veut devenir le premier médaillé de l’histoire de la Principauté.

D’une mère allemande, et d’un père monégasque, il n’a de lien avec la mer que la profession de son père, qui travaille dans la police maritime. Pourtant, dès 11 ans, il a commencé à pratiquer la voile au Yacht-club de Monaco. "J’ai débuté par la voile. J’ai fait plusieurs petits clubs jusqu’à mes 14 ans. À 15 ans j’ai eu mon premier projet au Yacht-club en catamaran multicoques. Je me suis donc entraîné ici à Monaco jusqu’à ce que j’aie un problème d’équipier. J’ai voulu essayer autre chose pour le loisir, mon père m’a offert un stage de kitesurf que j’avais déjà essayé sur une île en Allemagne."

De là est née une véritable passion qui lui a fait découvrir des sensations qu’il n’aurait jamais cru connaître. La vitesse, le plaisir de naviguer, cette impression de voler… "Ça m’a énormément plu. En parallèle, un autre jeune avait un projet de kitesurf ici donc j’en ai profité pour faire ma toute première compétition après seulement deux semaines de pratique. J’ai fini dans les cinq derniers." [rires] Mais il ne s’est pas découragé. Passant, aux alentours de sa seizième année, d’une voile gonflable à boudin et d’une planche classique au Foil sur le circuit mondial adulte. "Le Foil, c’est comme un avion sous l’eau qui fait voler la planche. Il nous permet d’aller plus vite."

Le choix délicat du professionnalisme

Doucement mais sûrement, la discipline s’impose comme un choix de vie dans sa jeune carrière. "Ça commençait à se tracer parce que j’étais dans ma première année au Lycée technique de Monaco. On a décidé de partir à Hyères pour avoir les meilleures conditions possible pour s’entraîner. J’ai donc fait ma Première et ma Terminale à Hyères où j’ai emménagé seul à 17 ans pour m’entraîner avec le Pôle France."

En Principauté, les conditions sont très rarement réunies pour profiter d’une bonne session contrairement à la plage de l’Almanarre d’Hyères qui est mondialement connue pour le kitesurf.

"Mais comme je n’étais pas français, on m’a dit que je ne pouvais plus m’entraîner avec eux parce que je faisais de la concurrence. J’ai donc continué un an seul avant de passer mon brevet professionnel pour devenir moniteur de kitesurf. C’était une année compliquée sportivement où j’ai eu des doutes. Est-ce que je deviens professionnel ou est-ce que je deviens moniteur et je gagne ma vie avec?"

Finalement, le jeune Monégasque n’a pas fait le choix de la simplicité. "J’ai toujours aimé la compétition et j’ai toujours voulu faire ça. J’aurais très bien travaillé en tant que moniteur mais c’est toujours mieux de vivre de sa passion en tant que professionnel."

Les Jeux Olympiques dans le viseur

Les doutes balayés, Alexander Ehlen s’est remis au travail avec un seul objectif. "Fin 2021, j’ai retrouvé un entraîneur à Hyères avec Maxime Albarel. En 2022 je me suis remis à faire des résultats et depuis je m’entraîne à fond pour les Jeux Olympiques." Ce sera la première fois que la discipline sera présente aux Jeux. Et pour cela, le kitesurfeur s’est bien entouré. Accompagné de son entraîneur, du tacticien Paolo Ghione, d’un préparateur mental et d’un préparateur physique, il croit fortement en ses chances. "C’est un rêve d’avoir une médaille pour Monaco. Je suis dans le Top 10 mondial donc c’est possible. On a tous à peu près le même niveau mais ça peut dépendre aussi des conditions."

Seulement voilà. Alexander s’est blessé au dos à la suite d’un accident de parapente qui aurait pu lui coûter cher. À quelques jours des championnats du monde aux Pays-Bas début août, le Monégasque a dû déclarer forfait, voyant ainsi la deuxième chance sur trois de qualifications s’envoler. Fort heureusement, la dernière opportunité se présentera fin avril 2024, à Hyères. Il restera cinq tickets d’or à distribuer à domicile alors que plusieurs de ses rivaux sont déjà sélectionnés. "Il y aura encore des gens contre qui je devrais me battre. Je ne vais pas m’avancer, tout peut arriver mais je ne devrais pas avoir de mal à me sélectionner."

Jamais aucun Monégasque n’a remporté de médaille olympique. En tout cas dans le domaine du sport. Le Monégasque Julien Médecin avait décroché le bronze dans l’épreuve d’architecture à l’époque où l’art était mis à l’honneur. Cette année-là, les Jeux Olympiques avaient eu lieu à Paris en… 1924 ! Il y a certains signes qui ne trompent pas…