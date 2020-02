A Mondragon, l’AS Monaco impressionne

L'AS Monaco Force athlétique participait aux éliminatoires qualificatifs pour les championnats de France par équipes à Mondragon. Déterminée, l'équipe emmenée par Ladi Lekaj a été incroyable et avait un seul objectif : la qualification pour la finale nationale qui se déroulera le 20 juin prochain à Avallon (Yonne).

L'équipe féminine était composée de Julie Franch Guerra pour le squat (127,5kg), d'Allison Rolando pour le soulevé de terre (100kg) et de Laetitia Brize pour le développé couché (75kg). Julie Franch Guerra, déjà qualifiée pour les France de développé-couché, rajoutera à son calendrier chargé une finale supplémentaire qui s'annonce riche en médailles et un record de France a aller chercher. Allison Rolando, qui débute en compétition, a montré beaucoup de détermination et de concentration et réalisé sa meilleure performance de la saison. Laetitia Brize confirme son niveau national en développé-couché, elle est qualifiée pour les France avec Julie Franch Guerra les 30 et 31 mai prochain à Crest (Drôme).

L'équipe Elite composée de Loic Leneuresse au développé-couché (140kg) améliore de 5kg son record officiel personnel. Jean Canestrier au squat (150 kg) et Didier Lapernat au soulevé de terre (200kg) sont qualifiés pour le championnat de France qui aura lieu à Beuzeville (Eure) les 27, 28 et 29 mars prochain.

« Un total historique »

Enfin, la performance de Ladi Lekaj a été de haute volée. En effet, après une longue période d'absence suite à des problèmes de santé, il revient à son niveau, que le club avait connu auparavant. Félicité par ses coéquipiers, il a réussi l'exploit de battre de 10 kg le record de France (280 kg en soulevé de terre). S'entraînant dur depuis plusieurs mois, il est qualifié comme Loris Menoni, qui a confirmé son excellent état de forme avec 172,5 kg au squat. Olivier Oumailia, quant à lui, a réalisé 135 kg au développé-couché. Il conclu : « L'ambiance au sein du club est excellente. Le total réalisé par l'équipe Master est historique (1687 pts). Il faut continuer ainsi. »