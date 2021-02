À Monaco, les combats médiévaux font de plus en plus d'adeptes

Le club de la Principauté s’est donc lancé dans une approche plus ludique et sécurisée pour les mineurs. En travaillant aux côtés du groupe "Historical Medieval Battle" depuis déjà un bon moment, l’équipe s’est tournée vers leur branche "soft" dédiée aux jeunes.

Avec des armes et des protections en mousse, exercer ce sport est désormais possible dès l’âge de 6 ans.

"Cette collaboration nous donne un certain vivier pour l’avenir. Ce sont les combattants de demain", affirme-t-il. Avec cette relève assurée, Joffrey et ses coéquipiers rêvent d’un développement fulgurant ces prochaines années.

"On veut gagner en ampleur"

À Monaco, les "Grimaldi Milites" ont grandi depuis leurs débuts en 2017, au point de devenir une véritable référence dans le sport médiéval français, qu’ils dominent.

"On essaye d’utiliser notre statut pour capter de nouveaux affiliés. On cherche toujours davantage de moyens pour augmenter nos licenciés. On veut gagner en ampleur".

Alors qu‘ils n’étaient qu’une petite quinzaine l’année dernière, les hommes en rouge et blanc sont désormais 24 à représenter la Principauté.

Voilà donc la preuve que les efforts commencent à payer. Une réelle satisfaction pour tous les concernés, y compris la Fédération française de béhourd.

"C’est très bien de voir des équipes comme celle de Monaco se développer. Notre objectif de faire de ce sport une pratique plus médiatisée commence à prendre forme. Et le club des Grimaldi Milites est un bon exemple à suivre", témoigne le président de la Fédération française de Béhourd, Edouard Eme.

Du temps mis à profit

Le club monégasque a même su profiter de la crise pour accélérer son évolution. "C’est compliqué, mais on essaye de s’adapter. On se sert de ce temps mort pour penser à comment on pourrait grandir", explique Joffrey.

Un partenariat a ainsi été mis en place avec l’Association sportive de Monaco. "On a beaucoup parlé avec l’ASM au cours de ses derniers mois. On est fiers de devenir la 22e section de l’association. C’est une forme de reconnaissance pour tout ce qu’on fait. Cette inclusion nous apporte énormément et on est très heureux d’en faire partie".

Rien n’est donc laissé au hasard pour happer la lumière, comme cette rénovation complète des locaux d’entraînements à Fontvieille. "Les dernières retouches sont en train d’être faites. On a très hâte d’accueillir tous les combattants"!