A l’épreuve du chaudron 72%

C’est dans le chaudron stéphanois, à l’heure de l’automne, que l’AS Monaco veut confirmer son renouveau. Voyez plutôt : en gagnant ce soir à Saint-Etienne, comme elle le fit à Nantes le dernier vendredi d’octobre (1-0), l’ASM remporterait son 4e match d’affilée, ce qui ne lui est plus arrivé depuis le mois de février 2018. Monaco a donc l’occasion de marquer les esprits dans un stade Geoffroy-Guichard où il n’a gagné qu’une fois sur les dix dernières années, le 4-0 fracassant du 15/12/2017 lorsque les Verts étaient au plus mal.

Sans Slimani

L’ASM de Jardim va mieux, c’est indéniable, mais elle doit composer avec l’absence d’Islam Slimani (adducteurs). Or, l’international algérien a été le parfait complice de Wissam Ben Yedder lors de la série exceptionnelle de l’ancien buteur du FC Séville. Face à l’OM, Monaco a su compenser, reste à savoir si ce sera encore le cas dans le contexte bouillant de Saint-Etienne, face à des Verts au même nombre de points (15) qui vont chercher à pousser après un nul décevant contre Amiens. Monaco, comme l’ASSE, est à un moment charnière, à la recherche du supplément de confiance qui pourrait lui faire passer dans une autre dimension. Ce duel chez les Verts peut valoir cher. F.P.

Des absents à Saint-Etienne. Outre le capitaine Loïc Perrin, suspendu, l’ASSE a causé la surprise hier avec la non présence de Yan M’Vila et Khazri dans le groupe contre Monaco. Ménagés selon le club, blessés selon certains médias... Trois cadres sur la touche qui signifient que Claude Puel va innover d’autant que le jeune avant-centre vainqueur de la Gambardella, Charles Abi (19 ans), titularisé par Claude Puel lors des trois dernières journées, est lui absent pour 6 semaines, blessé au pied. De fait, sans Khazri ni Abi, et sans Loïs Diony, écarté depuis sa piètre performance lors du derby face à l’OL, qui jouera en pointe ce soir face à l’ASM ?

Robert Beric, pourtant buteur providentiel de la 90e contre Lyon pour la première de Puel (1-0) ne semble pas avoir tellement les faveurs de l’ancien technicien de Leicester. Du côté de Geoffroy-Guichard, il se dit que Puel pourrait tenter de relancer Romain Hamouma en position d’avant-centre, avec Boudebouz et Bouanga, l’ancien Nîmois, en soutien sur les côtés.

Sans doute pas le meilleur poste pour Hamouma, meilleur buteur des Verts cette saison (3 réalisations). Puel compte sur la solidarité d’une équipe en reconstruction.

« Le groupe manque encore de créativité, de joueurs capables de faire des différences sur lesquels l’équipe pourrait se reposer plus souvent, glisse le coach des Verts. Il faut compenser par la qualité d’ensemble ».

F.P.