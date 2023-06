Avec la finale de la BetClic Elite entre la Roca Team et les Mets, Gaston-Médecin se prépare au grand frisson

On se souvient encore de ce match 5 sur le Rocher à Gaston-Médecin, qui mettait aux prises la Roca Team et le Maccabi. Certainement le plus grand moment de la saison asémiste jusqu’à présent, en espérant encore plus d’émotions à partir de ce soir.

Oleksiy Yefimov, manager général du club et à l’origine de cette ascension fulgurante en l’espace de 10 ans, se remémore ce qui a mené à cette ambiance incandescente : "Je me souviens encore des critiques dont j’ai fait l’objet pour avoir laissé de nombreux supporters adverses lors des rencontres de phase régulière contre l’étoile Rouge et le Partizan, ainsi que lors des play-offs l’an dernier face à l’Olympiakos, et de la bataille cette saison contre le Maccabi. Mais j’étais sûr que c’était la meilleure façon, pour pousser les fans à acquérir une forme d’expérience, mais aussi pour leur donner un défi."

Un défi qu’ils ont relevé de la plus belle manière qui puisse exister, comme le confie le GM du club : "En pensant à ce game 5 face au Maccabi, j’ai la chair de poule, et je suis sûr que c’est pareil pour les supporters. C’était un moment indescriptible d’unité entre la foule et les joueurs. Des émotions incomparables. Certaines personnes dans les tribunes ainsi que notre speaker Ferxel étaient aussi mouillés que les gars sur le terrain. Et nous avons partagé un bonheur immense."

L’attraction Wemby

Une chose est sûre, la Roca Family répondra présente à n’en pas douter, et jouera son rôle de sixième homme. Vendredi, il restait seulement une petite cinquantaine de places, sachant qu’il s’agit de celles de la Ligue Nationale de Basket mais aussi dédiées aux supporters des Mets remises en vente.

Autrement dit, Gaston-Médecin sera plein comme un œuf, et c’est ce que voulait le capitaine Yak Ouattara : "On aura besoin de tout le monde. Il reste un dernier effort à faire. Quand je dis tout le monde, je parle des joueurs, du staff, mais aussi du sixième homme. On aura plus que jamais besoin de notre public qui aura un rôle très important sur ces finales."

Mis à part les abonnés qui se sont vus dénicher des places entre 20 et 35 euros, les prix ont été basés sur des standards play-offs Euroligue, finale et rêve de titre historique obligent. Mais pas que. L’attraction Victor Wembanyama n’y est pas étrangère.

Le pivot français, future star NBA, fait lever les foules partout où il se rend. Ces deux rencontres à Gaston-Médecin ne devraient pas déroger à la règle. De nombreux recruteurs NBA devraient être présents, mais aussi le copropriétaire des Sacramento Kings, Vivek Ranadivé. Du beau monde donc.

Wemby ou pas, le Rocher veut son premier titre de champion de France de basket pour l’ASM. En ce sens, le prince Albert II, fidèle supporter de la Roca Team, prendra part aux deux premiers matchs à Monaco.