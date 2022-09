À 14 ans, le pilote moto mentonnais Matthias Rostagni veut grandir encore plus vite

Le feu vert médical s’est allumé à temps. Et même beaucoup plus tôt que prévu. Le 24 août dernier, à la clinique IM2S de Monaco, après seulement trois semaines d’immobilisation de son bras droit, Matthias Rostagni a dit adieu à un plâtre qu’il pensait garder un mois et demi.

En chutant lourdement lors d’une séance d’essais dans les rangs de l’équipe de France de vitesse, l’espoir du guidon mentonnais s’est fracturé le coude - avec fissure du cartilage de croissance - cet été. Un coup dur qui aurait pu l’écarter définitivement de la course au titre national en catégorie OGP Pré-Moto3.

Contraint de tirer un trait sur l’étape du circuit Carole (19-21 août), le pilote de la Beon frappée du numéro 13 - parce qu’il est né un 13 décembre - sera bien au départ de la manche finale aussi décisive qu’inédite fixée dans une petite vingtaine de jours au Castellet (23-25 septembre).

S’il ne tient plus les rênes du classement, Rostagni, meilleur performeur 2022 avec cinq victoires au compteur, reste plus que jamais dans le match: 2e à 11 longueurs du leader, Célestin Masy (Beon). "Malgré quelques blessures lui ayant compliqué la tâche, Matthias réalise une bonne saison pour une découverte", confie Alexis Masbou, l’ancien pilote de Grand Prix (2 victoires en Moto3) qui entraîne la relève tricolore au sein du collectif Objectif Grand Prix (OGP) de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM). "Chaque fois qu’il est en forme, il gagne. Progression intéressante. Maintenant, à lui d’atteindre la cible qu’il vise en négociant au mieux cette finale. Sur le papier, c’est tout à fait jouable car c’est lui le plus rapide".

Champion de France MiniGP en 2021, le jeune ambassadeur du MC Sospel Motos Sports a en effet vite performé à l’étage supérieur. En attestent les succès empilés au Mans, d’entrée, ainsi qu’à Nogaro, Lédenon et Magny-Cours. Sans certains contretemps, pannes et chutes, nul doute qu’il serait déjà titré, ou presque.

"Une erreur provoquant une blessure fait perdre du temps et instille le doute", poursuit Masbou. "Matthias vient de le constater à ses dépens. Peut-être doit-il modifier sa manière de s’entraîner. Réfléchir aussi à prendre moins de risque en piste à certains moments. La hargne, l’engagement, sont des qualités importantes. Mieux vaut un pilote fougueux et rapide qu’un petit gars préférant rester dans sa zone de confort sans jamais chercher la limite. Matthias va parfois trop vite, trop loin. Rien d’anormal à 14 ans. Il forge son expérience".

Une certitude: droit devant lui, durant ce mois de septembre sacrément chargé, se profilent plusieurs heures de vérité. La première sonne dès ce mardi. Cap sur l’Italie et le circuit de Modena où la graine de champion va passer trois jours durant au révélateur de la Red Bull Rookies Cup. Parmi les 100 talents prometteurs sélectionnés sur dossier, 24 heureux élus auront la chance d’intégrer la fameuse formule de promotion du géant autrichien dont le calendrier comprend sept ou huit échéances en lever de rideau du MotoGP.

"C’est à son âge qu’il faut mettre un coup de boost pour saisir les opportunités, gravir les échelons", insiste l’entraîneur national. "Juste après la finale au Paul Ricard, Matthias et ses compagnons de l’équipe de France fileront d’ailleurs en Espagne pour enchaîner un stage et une manche de l’European Talent Cup. En 2023, s’il a la possibilité de mener deux programmes de front (Red Bull Rookies Cup et European Talent Cup, ndlr), tant mieux! Ça ferait environ 14 courses. Un sérieux coup d’accélérateur pour qui rêve de rouler un jour en Grand Prix..."